Ob Gold eine Sommerpause einlegt

Gold überrascht aktuell mit einer relativen Stärke. Von in der zweiten Jahreshälfte steigenden Preisen gehen viele Branchenkenner aus

Zwar waren Gold und auch Silber im Mai stärker nachgefragt als im Juni, doch der Preis zeigt Stärke. Es sind ETF-Abflüsse zu verzeichnen, dazu kommen starke US-Arbeitsmarktdaten. Dennoch konnte der Goldpreis gerade über 1.800 US-Dollar je Feinunze steigen. Mit einer Zinsanhebung der Fed ist in nächster Zeit nicht zu rechnen, da ein Anstieg der Arbeitslosenquote dagegenspricht. Der US-Dollar schwächelt derzeit im Vergleich zu den Jahren 2019 und 2020 etwas und die Zehn-Jahres-Rendite in den USA ist auf etwa 1,4 Prozent gefallen. Damit sind die Aussichten für den Goldpreis auf weitere Gewinne gut.





Dass Minenaktien im Juni im Kurs verloren haben, macht sie günstiger und sollte als Einstiegschance verstanden werden. Denn mit dem Edelmetall gelingt eine Absicherung gegen die derzeitige Geldpolitik und das Inflationsrisiko. Wirtschaftswissenschaftler wissen, dass der Wert des Geldes ebenso wie der Wert einer Ware von der Verfügbarkeit oder den Herstellungskosten abhängt. Gibt es also zu viel Geld, dann sinkt der Wert. Nun erblicken jeden Tag Milliarden an neuem Geld das Licht der Welt. Eine Gegenleistung gibt es nicht. Dies führt zu Inflation, auch wenn sie gerade nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.





Gold gilt als die stabilste Währung überhaupt. Und steigen die Inflationsängste, so steigt auch der Preis des Goldes und auch die Goldminengesellschaften dürften zulegen, denn ihr Gold im Boden wird wertvoller. So beispielsweise bei Gold Terra Resource. Dessen Yellowknife City Goldprojekt liegt in den Northwest Territories im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel. Früher lagen hier die hochgradigen Goldminen Giant und Con. Trillium Gold Mines ist im Red Lake Mining District in Ontario unterwegs. Auf der Newman Todd-Liegenschaft wurden wieder sehr hohe Goldgehalte und sichtbares Bonanza-Gold ausgemacht.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/) und Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).

