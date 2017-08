OMV – muss man diese Aktie im Depot haben?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

keine nennenswerten Kursbewegungen vollzog in der ersten Wochenhälfte die OMV-Aktie, deren Notierungen sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppeln konnten. Daran änderte auch die Nachricht nichts, dass der österreichische Energiekonzern bei der Neuausrichtung seines Asset-Portfolios unverändert gut vorankommt.

Verkauf tunesischer Assets abgeschlossen

Mittlerweile wurden die hälftigen Anteile an dem „Ashtart Ölfeld im Golf von Gabes (Tunesien) sowie die Beteiligung von 50 Prozent an der Betreibergesellschaft SEREPT an das Öl- und Gasunternehmen PERENCO“ verkauft. Die Veräußerung erfolgte vor allem deshalb, weil das Feld mit einer täglichen Fördermenge von 3.000 Barrel pro Tag nicht das ergiebigste ist. Denn grundsätzlich hält OMV an der Entwicklung der Ressourcen in dem nordafrikanischen Land trotz politischer Risiken fest. Zukünftig will man sich auf die Erkundung des Gebiets Jenein Sud konzentrieren, wo bereits einige Funde gemacht wurden.

Long-Engagements mit engem Stopp absichern

Auch wenn die Aktie nach wie vor mit einem 2017er-KGV von rund 12 unter Berücksichtigung der Wachstumsdynamik des Unternehmens moderat bewertet ist, sollten Anleger in Bezug auf weitere Kurssteigerungen nicht zu euphorisch sein. Zum einen ist mit explodierenden Ölpreisen bis auf weiteres nicht zu rechnen. Darüber hinaus kann aus technischer Sicht eine Top-Bildung bei knapp 50 Euro nicht ausgeschlossen werden. Neuengagements drängen sich daher nur begrenzt auf. Anleger, die die Anteilsscheine bereits im Depot haben, dürften nicht schlecht beraten sein, die aufgelaufenen Gewinne durch vergleichsweise enge Stopps abzusichern.

