OECD Frühindikatoren signalisieren bisher noch keine sonderlich negativen Konjunkturerwartungen

Kronberg (aktiencheck.de) - Die Frühindikatoren der OECD (Composite Leading Indicator - CLI) nehmen Wendepunkte konjunktureller Aktivitäten im Vergleich zum Trend 6-9 Monate voraus, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".

Die jüngste Erhebung von Mitte Mai 2018 deute noch immer auf ein stabiles Wachstumsmoment in der OECD insgesamt hin. Die geopolitischen Ereignisse der jüngsten Zeit hätten zumindest bisher keine sonderlich negativen Einflüsse auf die Konjunkturerwartungen der OECD-Länder verursacht.

Lediglich in besonders exportabhängigen Volkswirtschaften scheine sich die Dynamik etwas zu verlangsamen. Hier würden offensichtlich die drohenden Handelssanktionen und protektionistische Tendenzen wirken, wie z.B. Importzölle zum Schutz der heimischen Industrie. Politische Spannungen und die bevorstehende Leitzinserhöhung in den USA hätten zuletzt dem US-Dollar Auftrieb gegeben. Diese Aufwertung des US-Wechselkurses werde verstärkt durch die Verteuerung der Rohölpreise auf den Weltmärkten. Steigende Energiekosten dürften mittelfristig die Inflationsgefahren erhöhen.

In der Eurozone lasse die Dynamik des Wachstums nach. Unter den großen Volkswirtschaften dieser Region zeige insbesondere Deutschland eine Verringerung des Wachstumsmomentums. Aber auch in Frankreich und Italien seien Beruhigungstendenzen erkennbar. Eine fortgesetzte Beruhigung signalisiere der CLI für Großbritannien.

Unter den anderen OECD Volkswirtschaften würden jetzt auch Japan und Kanada Ermüdungserscheinungen zeigen, dagegen bleibe die Dynamik in den USA und den meisten anderen OECD Ländern stabil. Positiv sei der CLI für Russland, Indien und Brasilien. Auch der industrielle Sektor in China spiegele wiederum positiver Erwartungen.

Neben den fundamentalen Einflussfaktoren wie den Konjunkturerwartungen würden die Finanzmärkte in nächster Zeit insbesondere durch die monetären Faktoren beeinflusst. Die US-Notenbank dürfte im Juni, im September und Dezember 2018 noch bis zu drei Leitzinserhöhungen beschließen. Die Finanzmärkte würden diese Erwartungen bei den langen Laufzeiten weit vorausnehmen. So seien die Renditen der 10-jährigen Treasuries inzwischen auf 3,11% gestiegen. Zum Vergleich: 10-jährigen Bunds würden 0,64% bieten, der Spread also 247 Basispunkte zu Gunsten der US-Staatsanleihen.

Folgerung: Die Triebkräfte für die Finanzmärkte würden für die nächste Zeit kein sonderlich positives Umfeld zeigen. Die Märkte würden auf eine Beendigung von QE durch die EZB, sowie Leitzinserhöhungen durch die FED warten. Steigende Inflationsgefahren würden die Rentenmärkte belasten. An den Aktienmärkten insgesamt würden die fundamentalen Auftriebskräfte nachlassen. Geopolitischer Entwicklungen würden wieder mehr Einfluss auf die Tendenzen finden. (24.05.2018/ac/a/m)