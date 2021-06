Nynomic übernimmt Image Engineering + Heibel-Ticker PLUS Update for free

Weitere Suchergebnisse zu "Nynomic":





Nynomic - Bildqualität Testen und optimieren



Freitag, 18. Juni um 09:21 Uhr





"Nynomic bietet optische Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik an. Bilder einer Drohne können beispielsweise Ackerbauern helfen, Dünger gezielter einzusetzen. Bilder von Hühnereiern können frühzeitig das Geschlecht erkennen und vielleicht in der Zukunft das Kükenschreddern vermeiden. Doch die Anwendungsfelder werden immer breiter.Wichtig für die Bildauswertung ist natürlich die Qualität der Bilder, die wiederum von der Qualität der Kamera abhängt. Diese Woche wurde die Übernahme von Image Engineering bekannt gegeben, eine kleine Firma, die sich mit dem Testen der Bildqualität von Kameras beschäftigt. Kunden sind bspw. Leica und Panasonic, aber auch Kameras für das autonome Fahren müssen eine hohe Bildqualität sicherstellen. Mit 2,9 Mio. EUR Jahresumsatz ist Image Engineering eine verhältnismäßig kleines Übernahmeziel, liefert aber einen sinnvollen Produktbeitrag für Nynomic.Je länger ich Nynomic verfolge, desto besser gefällt mir Unternehmen und Management :-)"WKN: A0MSN1, ISIN: DE000A0MSN11Eröffnungsbestand am 4.1. zu 36,50 EURWeitere Updates zu Nynomic und den Titeln unseres Heibel-Ticker Portfolios erhalten Sie als Heibel-Ticker PLUS Leser regelmäßig als E-Mail in Ihr Postfach und in dringenden Fällen auch als Express-SMS. Infos zum Heibel-Ticker PLUS Abonnement können Sie unter heibel-ticker.de finden.