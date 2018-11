Nvidia und Infineon – Volatilität als Anlegers Liebling

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Während der DAX in dieser Woche vor dem G20-Treffen noch einige Sprünge in beide Richtungen machen dürfte, sieht die Lage bei Nvidia deutlich besser aus als noch vor einer Woche. Die Volatilität ist jedoch weiterhin hoch, weshalb Anleger bei Bonus und Discount hervorragende Konditionen finden. Wir empfehlen den Capped-Bonus HX5SQQ auf Nvidia und GM793L auf Infineon. Über Floribus ist das Onemarkets-Produkt fast kostenfrei handelbar. Goldman Sachs Produkte handeln Sie bei Flatex für 1,90 Euro. Kosten und Rendite passen so zusammen. Wer den DAX traden möchte greift bei Morgan Stanley zum Bulloder dem Bear– bei Flatex gänzlich kostenfrei.