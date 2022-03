Nvidia mit technischem Kaufsignal und ganz aktuellen Gerüchten

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit großem Interesse werden die Fans des Grafikchipspezialisten Nvidia heute die Nachrichtenticker verfolgen. Denn womöglich wird das Unternehmen einige spannende Neuigkeiten verkünden.

Darauf spekulieren zumindest an der Börse einige Marktteilnehmer, weil Firmenlenker Jensen Huang heute auf der Geforce Technology Conference (GTC) sprechen wird. Neben einem Ausblick auf die weitere Entwicklung der Branche könnte er dabei auch neue Produkte von Nvidia vorstellen. Die Aktie hat im Vorfeld schon mal kräftig zulegen können. Von dem jüngsten Korrekturtief bei 206 US-Dollar ging es gestern in der Spitze bis auf rund 270 Dollar nach oben. Ein Plus von über 30 Prozent.

Beim Blick auf den Chart fällt auf, dass Nvidia im Bereich um 210 Dollar zuletzt eine starke Unterstützung aufbauen konnte. Schon fünfmal tauchte die Aktie in diesem Jahr in diesen Bereich ab und jedes Mal fanden sich ausreichend Käufer, um den Kurs wieder nach oben zu treiben. Nachdem die vom Corona-Crash-Tief aus gestartete Rally im Tief um fast 50 Prozent korrigiert wurde, scheinen sich hier also viele Anleger wieder neu positioniert zu haben. Vom Hoch aus war der Kurs immerhin um über 40 Prozent gefallen. Am Freitag wurde dann auch noch der Abwärtstrend geknackt, was man aus dieser Sicht als ein charttechnisches Kaufsignal interpretieren könnte.

Zukauf beim Dauer-Favoriten

wikifolio-Trader Thorsten Mosel (coblenztrade) hatte schon vor zehn Tagen angemerkt, dass Nvidia bald wieder gefragt sein könnte, wenn im Tech-Bereich „mal unerwartet eine Rally startet“. Dementsprechend hat er sich danach in seinem wikifolio Leitwolf Multi Konzept auch positioniert: „Bestand wurde weiter erhöht. Die 200 Euro Marke scheint zu halten. Eventuell ist hier der Boden erreicht. Größte Position im wikifolio.“ Bei dem Mitte des Monats zu 207 Euro erfolgten Zukauf nahm er zwei Tage später den schnellen Gewinn von 6,5 Prozent erst mal mit, um am Freitag zu 237,10 Euro dann noch mal nachzulegen: „Bestand wurde heute erhöht. Nvidia ist seit Jahren einer meiner Dauer-Favoriten. Heute ist der gesamte Tech-Bereich sehr stark. Wie vorausgesagt konnte Nvidia davon sehr profitieren.“

Insgesamt liegt er bei der in seinem Depot mit 10,9 Prozent gewichteten Aktie aktuell mit 18 Prozent im Plus. Das wikifolio selbst konnte bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von rund 16 Prozent bei einem Maximalverlust von 45 Prozent generieren. Die langfristig angestrebte „auskömmliche positive Rendite“ sollte damit Stand heute erreicht sein.

Aufbau einer neuen Position

Ein durchschnittliches Plus von 34 Prozent pro Jahr gelang Dirk Althaus (techguru) mit seinem wikifolio Augmented Reality Innovators. Auch er hat in den vergangenen Tagen die Nvidia-Aktie recht aktiv gehandelt und dabei trotz kurzfristiger Gewinnmitnahmen unter dem Strich eine nennenswerte Position aufgebaut. Der jüngste Zukauf erfolgte dabei gestern Mittag, wodurch der Depotanteil auf jetzt 4,3 Prozent gestiegen ist. Der Trader investiert in diesem Musterdepot bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont in Aktien von Firmen, die Forschung im Bereich Augmented Reality betreiben, um den Zugang zu diesem Bereich „Heimanwender-freundlich zu gestalten“.

Fast 600 Prozent Performance

Ohne aktuell aktiv geworden zu sein, hat sich Thomas Schuster (Th96tr) am Wochenende einfach nur über die zuletzt so positive Entwicklung der Nvidia-Aktie gefreut. Kein Wunder, ist der Titel mit fast 14 Prozent auch überdurchschnittlich stark in seinem wikifolio Artificial Intelligence vertreten. Dort handelt er seit dem Herbst 2017 Aktien von Unternehmen, die in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomen Fahren marktführend sind bzw. von einer Markteinführung profitieren würden. Einem Maximalverlust von 33 Prozent steht hier eine Performance von 20 Prozent im Jahresdurchschnitt gegenüber. Zu seiner Top-Holding verfasste Schuster am Samstag folgenden Kommentar: „Am meisten Freude hat uns die letzten Tage wieder einmal Nvidia beschert. Mit einer aktuellen Performance von 577 Prozent ist es mit Abstand der beste Wert im Musterdepot. Netter Fakt am Rande: Nvidia ist am 03.10.2017 erstmalig im Musterdepot gekauft worden.“

#

Name

ISIN

Handelsvolumen (in Euro)

Alle Trades

Käufe

1

Alibaba (ADR)

US01609W1027

1 098 426,38

361

48%

2

Microsoft

US5949181045

4 720 014,88

329

59%

3

Nvidia

US67066G1040

543 055,15

325

62%

4

Tesla

US88160R1014

1 089 282,16

257

61%

5

Paypal

US70450Y1038

265 345,79

251

66%

6

Rheinmetall

DE0007030009

547 428,20

235

67%

7

Apple

US0378331005

99 521,22

232

60%

8

Amazon

US0231351067

2 631 752,06

230

60%

9

BioNTech (ADR)

US09075V1026

2 135 008,58

229

55%

10

K+S

DE000KSAG888

512 504,88

227

61%



Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.