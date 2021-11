Nvidia: In fünf Jahren vom Pennystock-Kandidaten zum Börsen-Star

Der Grafikchipspezialist Nvidia gilt als einer der größten Corona-Profiteure weltweit. Die ohnehin schon starke Nachfrage nach Halbleitern für Datenzentren und Videospiele hat während der nicht enden wollenden Pandemie noch mal spürbar angezogen.

Das zeigt sich auch an den jüngst veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Quartal. Nvidia konnte die Umsätze um weitere 50 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar steigern und den Gewinn sogar um 84 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar erhöhen. Die zuvor schon sehr hohen Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Weil auch der Ausblick (Q4-Umsatz von mindestens 7,4 Milliarden Dollar) überzeugte, sprang der Aktienkurs in den vergangenen Tagen gleich mehrfach auf neue Allzeithochs.

Die Kursentwicklung ist beeindruckend. Bis Anfang 2016 notierte die Aktie im einstelligen Dollar-Bereich und drohte zeitweise sogar in das Pennystock-Lager zu rutschen. Selbst vor drei Jahren wären die damaligen Notierungen von gut 30 Dollar mit Blick auf heute ein echtes Schnäppchen gewesen. Seitdem hat sich der Kurs schließlich mehr als verzehnfacht. Und trotzdem empfehlen viele Banken die Aktie immer noch zum Kauf, weil das Unternehmen in zahlreichen potenziellen Zukunftsmärkten (Kryptowährungen, Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren, Metaverse) eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Das Problem mit den vermeintlichen Experten

Das dürfte auch Thorsten Mosel ( coblenztrade ) dazu animiert haben, seine Nvidia-Aktien trotz der immer weiter steigenden Kurse nicht abzustoßen. „Nvidia ist aktuell kaum zu stoppen. Mit ihren Produkten am Puls der Zeit. Top Zahlen immer wieder. Laut vielen Experten immer viel zu teuer. Was aber im Nachhinein einfach falsch war. Wie so oft, wenn man auf vermeintliche Experten hört! Man merke sich: Keiner kann in die Zukunft schauen. The trend is your friend“, kommentierte der Trader die jüngsten Entwicklungen.

In seinem wikifolio Leitwolf Multi Konzept hat er die Aktie schon mehrfach sehr erfolgreich gehandelt. Aktuell liegt er bei der drittgrößten Position des Musterdepots mit 72 Prozent im grünen Bereich. Mit dem von der Handelsidee her sehr flexibel gehaltenen Portfolio will Mosel bei möglichst reduzierten Schwankungen langfristig eine „auskömmliche positive Rendite“ generieren.

Noch deutlich höher fallen die Pluszeichen in dem von Sascha Steiger ( SSTInvest ) betreuten wikifolio SSTInvest Trading bei Nvidia aus. Genau das motivierte den Trader jetzt auch zu Teil-Gewinnmitnahmen: „So, insgesamt ein Drittel der Position heute verkauft. Die Aktie ist ein wenig heiß gelaufen, nach 50 Prozent in den letzten vier Wochen aber auch kein Wunder. Mal schauen, wie sie sich der Wert die nächsten Tage weiter entwickelt, ich schließe nicht aus, weiter zu reduzieren.“ Zuvor hatte er bereits auf die seiner Meinung nach mittlerweile ambitionierte Bewertung des Unternehmens hingewiesen: „Nvidia zieht weiter nach oben und hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über 850 Milliarden Dollar. Das ist, bei allem Wachstum, echt eine Menge Holz.“

Apropos eine Menge Holz: Bei seinen Verkäufen realisierte der Trader jetzt Gewinne von über 1.300 Prozent. Und noch immer ist die Aktie mit rund 40 Prozent Depotanteil die klare Nummer eins in dem Portfolio, das aktuell mit Biontech (15 Prozent) nur noch einen weiteren Wert enthält. Sein Ziel hier ist aber auch ganz klar, mit nur wenigen Werten eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Da wird dann auch mal ein maximaler Drawdown von fast 60 Prozent in Kauf genommen, dem seit Mitte 2016 eine Performance von 470 Prozent gegenübersteht.

