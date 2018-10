Nvidia - es wird absurd [...]

so lautet ein 3,5er-hebel short auf Nvidia und aus unserer Sicht sollte man ein solches Papier beimischen, wenn man die Aktie hat. Zur Absicherung. Zur Spekulation ist es auch geeignet, denn die Aktie ist unsagbar teuer. Klar - die Rally am Us-Aktienmarkt läuft, aber auch die Zinsen klettern langsam immer höher. In einer richtigen Konsolidierung wäre Nvidia vorne dabei. Zuviel smart money steckt in der Aktie.