Nvidia – Die Produkte des Chip-Herstellers spielen im Metaversum eine entscheidende Rolle!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NVDA ISIN: US67066G1040



Rückblick: Mit dem eigenen Omniverse will Nvidia den Metaverse-Ansatz in die Industrie bringen. Ziel des Omniverse ist es dabei, abteilungs- und unternehmensübergreifend digitale Arbeitsprozesse zusammenzuführen. Nachdem die Aktie im November letzten Jahres eine neues Rekordhoch erreichen konnte, sahen wir im Zuge der Tech-Schwäche einen Rücklauf bis an die 200-Tagelinie.

Meinung: Nvidia ist eine Supermacht im Halbleiterbereich. Die etablierte Marke für Grafikprozessoren in der Spielewelt wird auch ein führender Metaverse-Hardwareentwickler sein. Trotz der hohen Bewertung dürfte Nvidia seine Marktführerschaft weiter fortsetzen und ein stetiges Wachstum bieten können. In den letzten Tagen zeigte das Papier des Chip-Herstellers stabilisierungstendenzen. Wenn die Kurse über das Hoch der letzten Woche steigen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 31.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 234.88 USD



Setup: Wenn die Bullen es schaffen, die Kurse über das Hoch der letzten Woche zu treiben, bekommen wir ein Einstiegsignal. Nach dem Entry könnte man den Trade unter der 200-Tagelinie absichern.

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NVDA



