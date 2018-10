Nvidia, Netflix, Amazon – jetzt zuschlagen…

So schlecht sind die US-Aktienmärkte selten in ein Quartal gestartet. Die Nasdaq hat in den ersten 8 Handelstagen rund 8 Prozent verloren und hat den schlechtesten Q4-Quartalsstart seit 2008 hingelegt. Nach dem heftigen Einbruch werden jetzt aber die Superlative gezückt, fehlt nur der Bild-Indikator. Aber Anleger sollten einen kühlen Kopf bewahren – wo liegen Chancen und Risiken?

Auf Tesla empfehlen wir den Capped-Bonus HX3LF8, auf Netflix die WKN CQ6HZ2. Bei Amazon sind Sie mit dem Turbo VA12Y6 dabei, bei Facebook mit der WKN DS7N2A.

Positiv zu bewerten ist derzeit eine Beruhigung bei den Renditen, Anleger flüchten nach dem Kurssturz in Bonds. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist nach einem kräftigen Sprung in den vergangenen Wochen deutlich auf rund 3,16 Prozent gesunken. Zuletzt haben sich die Konsumenten- und Erzeugerpreise leicht beruhigt und nehmen damit auch etwas Druck von der Fed. Größter Risikofaktor ist die Zinsentwicklung, aber auch der Handelsstreit zwischen China und den USA ist nicht zu vernachlässigen. Nach Aussagen von US-Präsident Trump ist eine Lösung noch nicht in Sicht und am Wochenende findet der Gipfel der G20-Finanzminister statt.

Risikobarometer steigt- Seitwärtspapiere attraktiv

Größte Verlierer sind die Tech-Aktien, nicht erst seit gestern. Hier hat sich am meisten Speck übers Jahr angesammelt, sprich Rendite. Viele Werte liegen seit Jahresbeginn kräftig im Plus, etwa Netflix, die rund 70 Prozent seit Jahresbeginn gemacht haben, aber gestern mehr als 8 Prozent verloren haben. Bei Amazon sind es rund 50 Prozent Gewinn in diesem Jahr bei einem gestrigen Tagesverlust von mehr als 6 Prozent. Die Sorge um einen weiteren Kurseinbruch ist am Markt hoch, der VIX, der oft als „Angstbarometer“ bezeichnete Volatilitätsindex, ist um 44 Prozent nach oben geschossen und liegt nun bei 23 Prozent – das höchste Niveau seit April.

Anlagechancen

Daher bieten Seitwärtspapiere auf Techtitel bei gestiegener Volatilität attraktivere Renditechancen, etwa die MF62Z5 auf Netflix mit einem Discount von etwas mehr als zehn Prozent und einer Renditechance bis zur Fälligkeit im März 2019 von 14 Prozent. Bei Amazon bietet ein ähnliches Papier (Cap nah am aktuellen Kursniveau, WKN: PP758J) eine Renditechance bis zur Fälligkeit im März 2019 von 9 Prozent, der Discount macht rund 11 Prozent aus. Auch Nvidia gehört zu den größten Verlierern gestern, hier bietet ein vergleichbarer Discounter mit der WKN CV8K0A eine Renditechance von rund 13 Prozent, der Discount macht ebenfalls 13 Prozent aus.