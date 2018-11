Nvidia, Amazon, Apple – Reaktion überfällig

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA war einer der Stars des Tech-Booms am US-Aktienmarkt. In die Aktie wurde alles reinprojiziert, was an Bullenmarkt-Themen vorhanden war. Erst der Bitcoin, dann künstliche Intelligenz und beispielsweise Grafikchips für autonomes Fahren. Nun hat die Aktie in wenigen Wochen 52 Prozent! an Wert verloren. Anlege setzen wir nun auf ein Comeback bei Nvidia und kaufen den Turbo-Bullmit Hebel 4,5. Zumindest eine technische Reaktion ist überfällig.

Bei den FAANG’s sieht es nicht besser aus. Apple verliert vom Top 24 Prozent. Wir glauben auch hier mindestens an eine technische Reaktion und empfehlen den Turbo-Bull (MF15LG). Gleiches Bild bei Amazon, nach 29 Prozent Verlust. Hier greifen Sie bitte zum Turbo-Bull CQ2PSS. Netflix handeln Sie nach 40 Prozent Abschlag mit der WKN MF5A9K.