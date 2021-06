Nuveen lanciert Global-Core-Impact-Bond-Strategie

– Nuveen legt UCITS-konforme Global-Core-Impact-Bond-Strategie auf. Das aktiv gemanagte und auf mehrere Währungen ausgerichtete globale Anleiheportfolio verwendet einen Best-in-Class-Ansatz und investiert in Emittenten, die führend im Bereich ESG sind und einen direkten und messbaren Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben.

Nach Ermessen der Manager kann die Strategie bis zu 40 Prozent in Schwellenländer und 15 Prozent in Hochzinsanleihen investieren und wird mit einem Seed-Kapital von 25 Millionen US-Dollar aufgelegt. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf den Impact-Themen bezahlbarer Wohnraum, kommunale und wirtschaftliche Entwicklung, erneuerbare Energien und Klimawandel sowie natürliche Ressourcen.



Dafür nutzt die Strategie das proprietäre Rahmenwerk für öffentliche festverzinsliche Anlagen von Nuveen. Dies umfasst mitunter Transparenz bei der Verwendung der Erträge sowie die jährliche Offenlegung messbarer Resultate, um eine positive Wirkung sicherzustellen.



Gemanagt wird die Strategie von Stephen Liberatore, Head of ESG/Impact – Global Fixed Income, Anupam Damani, Head of International and Emerging Markets Debt und Jessica Zarzycki, Co-Portfoliomanager von Nuveens ESG/Impact-Fixed-Income-Portfolios. Das Team verfolgt dabei einen bewährten ESG/Impact-Investment-Prozess, den Liberatore 2007 bei Nuveen eingeführt hat und bereits bei der US-Core-Impact-Bond- und der Short-Duration Impact-Bond-Strategie verwendet wird.



Stephen Liberatore kommentiert: „Es sind erhebliche Investitionen notwendig, um einige der weltweit wichtigsten Probleme unserer Gesellschaft zu bekämpfen, darunter der Klimawandel, Ungleichheit und der chronische Wohnungsmangel. Gleichzeitig besteht die Wahrnehmung, dass Impact-Ziele entweder auf Kosten der Performance verwirklicht oder nur durch private Strategien verfolgt werden können – ein Trugschluss.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die öffentlichen Märkte und insbesondere der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere aufgrund seiner Größe den Anlegern attraktive risikoadjustierte Renditen bieten können, während sie gleichzeitig einen messbaren gesellschaftlichen und ökologischen Einfluss ausüben."



Romina Smith, Managing Director, Head of Central Europe, Global Client Relationships, ergänzt: „Die globale Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, soziale und ökologische Themen direkt anzugehen. Als Reaktion darauf sehen wir eine steigende Nachfrage unserer Kunden nach Investmentlösungen, die sowohl Rendite als auch einen spürbaren Impact haben. Wir können einen echten Fortschritt in Bereichen wie bezahlbarer Wohnraum und Entwicklung von Kommunen erzielen, indem wir in eine Reihe von öffentlichen festverzinslichen Sektoren investieren, bei denen die Mittel an bestimmte Projekte oder Initiativen gebunden werden können, oder zur Finanzierung von Unternehmen verwendet werden, die sich voll und ganz für diese Zwecke einsetzen. Das überzeugt Kunden auf der ganzen Welt, die ihre Investitionen auf bestimmte Resultate ausrichten wollen."



Verfügbar ist die Strategie für Investoren mit Sitz in Australien, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Italien.



Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Responsible Investing und über 30 Jahren Erfahrung im Impact Investing, blickt Nuveen auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Einsatz von Kapital zum Wohle der Menschen und des Planeten. Die erste Investition im Bereich Impact Investing reicht in die 1980er-Jahre zurück. Heute verwaltet Nuveen in diesem Bereich mehr als 15 Milliarden US-Dollar in seinen ESG/Fixed-Income-Strategien und ist zudem mit 6,6 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021) einer der größten Investoren im Bereich Green- und Impact Bonds.

