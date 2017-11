Nur neun Monate nach der Minenübernahme ist Ascendant Resources im Gewinn

Der in Honduras aktive Basis- und Edelmetallproduzent AscendantResources Inc. (ISIN: CA0435041094 / TSX-V: ASDN) ist schon in derGewinnzone angekommen! Nach nur zwei Verlustquartalen konnte bereits dasdritte Quartal nach der Akquisition der ‚El Mochito’-Mine in Hondurasmit einem Gewinn abgeschlossen werden. Wie der Zink-, Silber- undBleiminenbereiber vergangene Woche mitteilte, konnte man das abgelaufeneQuartal per Ende 30. September 2017 mit einem bereinigten EBITDA von 2,4Mio. USD und einem Nettogewinn von 0,8 Mio. USD beenden, was einemGewinn pro Aktie von 0,01 USD entspricht.Die Gesellschaft - https://www.youtube.com/watch?v=bXHUsIzRm18 - istvoll in der Spur und konnte die Produktion in den vergangenen elfMonaten um 67 % steigern. Daher sind die eigenen Produktionsziele von2.200 Tonnen pro Tag für das vierte Quartal durchaus realisierbar. Imabgelaufenen dritten Quartal wurden 176.037 Tonnen verarbeitet, waseiner durchschnittlichen Tagesleistung von 1.934 Tonnen pro Arbeitstagentspricht. Damit konnte die Verarbeitungsmenge um 17 % gegenüber derProduktion im zweiten Quartal gesteigert werden.Der operative Cashflow vor Veränderungen im Betriebskapital lag bei 2,3Mio. USD. Die für den Geschäftsbetrieb aufgewendeten Geldmittel beliefensich auf 713.452 USD, unter Berücksichtigung der Zunahme des Inventars,gestiegener Außenstände und anderer Betriebskapitalposten. Während dieProduktion und die Verkäufe im Laufe des Jahres zunahmen, erhöhte sichdamit auch das Konzentratinventar und die Außenstände. Aber dennochkonnten aus den Verkaufseinnahmen von 4.553 Tonnen Zinkkonzentrat und1.770 Tonnen Bleikonzentrat zu Metallpreisen von durchschnittlich 1,43USD pro Pfund Zink sowie 1,06 USD pro Pfund Blei 17,4 Mio. USD erlöstwerden, was einem Anstieg von 75 % gegenüber den Einnahmen des zweitenQuartals mit nur 9,9 Mio. USD entspricht. Der Barbestand derGesellschaft kletterte auf komfortable 6,6 Mio. USD.Seinen Beitrag zu den mehr als erfreulichen Zahlen trugen neben denProduktionssteigerungen und Kostenreduktionsmaßnahmen auch diegestiegenen Rohstoffpreise bei. Die Geschäftsleitung sieht trotz derbisher hervorragenden Arbeit der Mannschaft noch weiteres Potenzial dieZahlen zu verbessern und will das durch den Zugang zu höheren Gehaltenim Fördererz sowie durch neues Minenequipment erreichen.In den ersten vier Monaten des kommenden Jahres werden noch dieLieferung weiterer vier LKW´s sowie zwei Ankerbohrgeräte und ein zweitesJumbo-Bohrgerät mit Ausleger erwartet. Diese zusätzlichen Geräte werdenzusammen mit den laufenden Betriebsverbesserungsprogrammen dieanhaltende starke Produktionsleistung unterstützen und weitereWachstumsgelegenheiten bei reduzierten Betriebskosten bieten.„Wir sind extrem erfreut, über unser erstes Quartal mit einemNettogewinn berichten zu können. Dies ist ein ziemlicher Meilenstein fürunser Unternehmen, da dies den Übergang zu unserer Zielsetzung freienCashflow zu generieren, markiert. Unser Betriebserfolg auf ‚El Mochito’hat zu beachtlich höheren Einnahmen geführt, die zu einem positivenEBITDA in den vergangenen drei Monaten führten.“ Der Hauptfokus indiesem Jahr lag auf der Steigerung der monatlichen Tonnage und auf derLösung der vielen unterschiedlichsten Probleme, was aber zum Erreichender Betriebsstabilität und für den Weg zu zukünftigem Wachstum zwingendnotwendig war. Im kommenden Jahr werde man sich darauf konzentrieren,den Wert je abgebauter Tonne Erz zu erhöhen, in erster Linie durch dieVerbesserung der Erzgehalte bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. DieseMinenoptimierung werde die Grundlage bilden für die nächsteWachstumsphase, die durch den Erfolg unseres aktuellenExplorationsprogramms angeführt werde.Erfolgreich war auch wieder die Produktionsleistung des vergangenenMonats Oktober, in dem das Unternehmen den vierten Monat in Folge miteinem positiven und steigenden bereinigten EBITDA aufwarten kann. Imbesagten Zeitraum erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBITDA von 1,3Mio. USD. Zudem versprechen die oben angeführten Betriebsverbesserungennoch erhebliches aufwärts Potenzial.Durch eine durchschnittliche tägliche Erzverarbeitung von 2.184 Tonnenkonnte die Gesellschaft auch einen neuen Produktionsrekord von 64.449Tonnen aufstellen. Damit wurde die durchschnittlicheSeptember-Verarbeitung mit 2.055 Tonnen pro Tag, was einerMonatsleistung von 59.601 Tonnen entsprach, um 8 % übertroffen.Die Oktober-Ergebnisse reflektieren weiterhin die Vorteile derInbetriebnahme der neuen Bergbaugerätschaften, die seit Mitte Julisukzessive in Betrieb genommen wurden und maßgeblich zu diesenhervorragenden Ergebnissen beitragen. Zudem könne man nun auch dieersten Früchte der optimierten untertage Infrastruktur ernten und somitauch die schmalen aber hochgradigen Bereiche abbauen, sagte derUnternehmenschef.„Der betriebliche Umschwung auf ‚El Mochito’ ist jetzt fastabgeschlossen und die Mine hat ihre Kapazität für höhereProduktionsleistungen und ihr gewaltiges langfristiges Potenzialbestätigt. Nach der starken Finanzleistung im Q3-2017 werdenkurzfristige Verbesserungen im Gehalt des Fördererzes aus mehrerenkonventionellen Bereichen erwartet, die jetzt in den Produktionsplanaufgenommen werden und damit einen höheren Wert pro Tonne abgebautemMaterial unterstützen, was unsere Finanzleistung im Q4 und bis ins Jahr2018 hinein verbessern sollte", erklärte der Präsident und CEO derGesellschaft, Chris Buncic. 