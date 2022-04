Nur jeder zweite Deutsche nutzt Online-Banking: Deutschland damit unter den Schlusslichtern in Europa

Online-Banking spaltet Deutschland: 50 Prozent nutzt digitale Bankgeschäfte, 50 Prozent nutzt sie nicht.

Vergleich mit Nachbarländern zeigt Deutschlands Nachholbedarf: 95 Prozent der Dänen machen Online-Banking, 91 Prozent der Niederländer auch

50 Prozent der Deutschen setzen weiterhin auf Filiale, Bargeldautomat und den klassischen, orangefarbenen Überweisungsträger. Die andere Hälfte nutzt bereits Online-Banking. Die Daten stammen aus dem Jahr 2021.



Wie wenig Online-Banking in Deutschland verbreitet ist, zeigt insbesondere der Blick ins Ausland. Im Nachbarland Dänemark ist Online-Banking flächendeckend verbreitet. 95 Prozent der dänischen Bevölkerung sind mit Pin, Tan und dem digitalen Zahlungsverkehr vertraut und tätigen Bankgeschäfte über das Internet. Auch in den Niederlanden wird Banking weitestgehend digital abgewickelt. 9 von 10 Niederländern nutzen die Flexibilität des Online-Bankings.



Mit einem Anteil von 50 Prozent gehört Deutschland beim Thema Online-Banking zu den Schlusslichtern in Europa. Nur in Griechenland, Italien, Rumänien und Bulgarien nutzt die Bevölkerung anteilig noch seltener digitales Banking (siehe Tabelle).



Ein fehlender Online-Banking-Zugang hält die Deutschen aber grundsätzlich nicht vom Online-Shoppen ab. 50 Prozent Online-Banking-Nutzern stehen 76 Prozent der Bevölkerung, die online einkauft entgegen. Es zeigt sich lediglich eine leichte Tendenz zwischen Online-Banking und E-Commerce. In Dänemark, wo 95 Prozent der Bevölkerung Bankgeschäfte im Internet abwickeln, kaufen auch 91 Prozent der Bevölkerung regelmäßig im Internet. Vergleichbare Tendenzen zeigen die Niederlande und Schweden.

Tabelle: Verbreitung der Nutzung von Online-Banking, Anteil an der Bevölkerung, der Online-Banking nutzt. Informationen zur Studie mit Methodik und Quellen unter: https://www.unzer.com/de/knowledge/articles/blog_ecommerce-index/



EU-Markt Online-Banking Online-Shopping Anteil der Bevölkerung, der Online-Banking nutzt Anteil der Bevölkerung, der regelmäßig online einkauft Dänemark 95 % 91 % Finnland 93 % 79 % Niederlande 91 % 89 % Schweden 84 % 87 % Estland 82 % 70 % Lettland 80 % 62 % Irland 77 % 87 % Belgien 75 % 75 % Tschechien 73 % 75 % Frankreich 72 % 76 % Litauen 72 % 60 % Luxemburg 72 % 81 % Österreich 71 % 63 % Spanien 65 % 67 % Zypern 65 % 54 % Malta 63 % 65 % Slowakei 58 % 75 % Slowenien 57 % 71 % Kroatien 56 % 57 % Ungarn 56 % 66 % Portugal 53 % 52 % Polen 52 % 61 % Deutschland 50 % 76 % Griechenland 42 % 54 % Italien 39 % 81 % Rumänien 15 % 38 % Bulgarien 15 % 33 %



Methodik und Quellen: Die Studie “E-Commerce Hub Index” hat das Potenzial aller EU-Märkte für erfolgversprechenden E-Commerce bewertet. Dafür wurden Daten aus namhaften Quellen und aus allen EU-Mitgliedstaaten berücksichtigt. Zu diesen Quellen gehören unter anderem der “2021 European E-Commerce Report” der Universität Amsterdam, der Integrated Index for Postal Development (2020) der Universal Postal Union und die EU-Datenbank Eurostat. Es wurden nur Daten für ausgewählte Faktoren herausgesucht, die zum erfolgreichen Betrieb eines Onlinehandels essentiell sind. Dazu zählten Informationen zum Markt, zur Infrastruktur, über die Konsumenten und das Fachkräftepotenzial. Ausgewählte Faktoren waren unter anderem Umsatzzahlen, die Leistungsfähigkeit der Post, Versandkosten, die Zahl der Online-Shopper, Online-Banking-Nutzer und Fachkräfte in den EU-Märkten.



Weitere Erkenntnisse aus dem E-Commerce Hub Index:



Niederlande sind aktuell erfolgversprechendster Markt für den E-Commerce.

E-Commerce in Deutschland erreicht Jahresumsatz von 99,9 Milliarden Euro.

Der Versand ist das Herz des E-Commerce. Deutschland punktet hier mit einer ausgezeichneten und leistungsfähigen Post- und Versandinfrastruktur

Nur jeder fünfte Einzelhändler in Deutschland vertreibt seine Waren ausschließlich oder zusätzlich zum konventionellen Handel im Internet. Die Mehrzahl der Händler im Netz nutzt Online-Marktplätze anderer Dienstleister als Vertriebskanäle.

Deutsche Konsumenten sind kaufkräftig und dem E-Commerce gegenüber überdurchschnittlich aufgeschlossen. 76 Prozent der Bevölkerung kaufen im Internet.

-Ende-



Über Unzer: Unzer ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil oder am Point of Sale. Ob internationale Zahlungsabwicklung, Risikomanagement oder Analysen von Kundenverhalten: Händler können sich die Data-Driven-Services modular zusammenstellen. Unzer hat sich durch zahlreiche, strategische Zukäufe in den vergangenen Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa entwickelt. Heute arbeiten über 750 Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen Markt zu verhelfen.

