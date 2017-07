Nur einer mag die Commerzbank…

Citigroup und Commerzbank – das muss wahre Liebe sein. Denn die Amerikaner äußern sich seit Wochen positiv während andere Häuser seit Mai den Daumen senken oder maximal seitwärts eingestellt sind. Egmond Haidt hat in unseren Webinaren zuletzt erklärt, warum die Commerzbank der Trade auf steigende Zinsen ist und so eng mit den 10-jährigen Bonds zusammenhängt. Wir halten den Inlinermit Renditechancen von 75 Prozent bei Laufzeit Dezember und Barrieren von 8,50 und 13,00 Euro für ausgesprochen attraktiv. Der Schein passt dabei sogar noch zum Ziel der Citigroup. Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der Commerzbank auf “Buy” mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.

Das Geldhaus habe neue Informationen gegeben, wie es seine Digitalisierungsziele erreichen wolle, aber an seinen Zielen für 2020 nichts geändert, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie. Auch die Einigung mit den Gewerkschaften auf eine Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie gefällt. Zwar sei es durch die dafür notwendigen Rückstellungen zu einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal gekommen, allerdings würden die Aufwendungen damit vorgezogen. Sie seien zudem niedriger als zuvor in Aussicht gestellt (Lesen Sie auch: Commerzbank am besten aufgestellt).

Weitere ausgesuchte Inliner auf verschiedene Basiswerte finden Sie wie gewohnt in unserer ISIN-Liste. Hier eine kleine Auswahl:

Euro/Dollar Inliner 1,00-1,18, Oct17 DM2CR4 Brent Öl Inliner 37,5-67,5 SC1R3F DAX Inliner 10.400-14.000 HU9UA4 Inliner RWE AG HW28U9

Lufthansa oben auf

Die Commerzbank gehört bei der Relativen Stärke auch häufig in die Liste, nach ganz oben fehlt momentan aber noch ein winziges bisschen auf die Lufthansa. Und wo wir bei Lufthansa sind – der Inliner HW3CJ6 ist ein absolut heißes Eisen! Spekulativ kaufen. Renditechancen 90 Prozent bei Barrieren von 14 und 23 Euro. Die untere Barriere ist erstmal zu vernachlässigen, nach oben besteht eher die Gefahr, doch eben nach der Rally auch der Reiz der Chance. Ähnlich war unsere Strategie bei Euro-Dollar zuletzt und dort freuen Sie sich über große Gewinne seit Ende Juni.

Die aktuellen Top 10:

NAME KURS %ÄND. RSL LUFTHANSA AG VNA O.N. 20,035 -1,062 1,149 COMMERZBANK AG 10,78 -0,874 1,148 AIXTRON SE NA O.N. 6,233 0,064 1,146 EVOTEC AG O.N. 14,135 -0,598 1,134 THYSSENKRUPP AG O.N. 26,08 -0,077 1,119 SALZGITTER AG O.N. 36,8 0,423 1,1 WIRECARD AG 61,47 7,09 1,08 DUERR AG O.N. 102,85 -1,01 1,07 E.ON SE NA O.N. 8,271 -0,457 1,054 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 77,69 0,12 1,05

Die zehn Verlierer:

NAME KURS %ÄND. RSL SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,215 -1,927 0,818 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 8,774 -3,071 0,892 DIALOG SEMICOND. LS-,10 37,365 -0,187 0,894 DRAEGERWERK VZO O.N. 89,64 -3,52 0,9 NORDEX SE O.N. 11,55 1,762 0,914 JENOPTIK AG O.N. 22,48 0,357 0,916 HUGO BOSS AG NA O.N. 61,93 0,21 0,92 SOFTWARE AG O.N. 37,91 -0,368 0,923 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 34,585 0,275 0,926 COVESTRO AG O.N. 62,83 -1,38 0,93

