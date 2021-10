Die Nummer 1 bei Partizipations-Zertifikaten

Wie aus der Statistik des Deutschen Derivate Verbandes (DDV) für das zweite Quartal 2021 hervorgeht, ist HypoVereinsbank onemarkets zum führenden Anbieter im Bereich der Index-Zertifikate beziehungsweise Partizipations-Zertifikate aufgerückt.*

Mit einem Anteil am gesamten Marktvolumen von 23,6 Prozent war per 30. Juni 2021 nahezu jeder vierte Euro in diesem Segment in ein Produkt von HypoVereinsbank investiert. Mit Partizipations-Zertifikaten können Anleger (in der Regel) eins zu eins und zeitlich unbegrenzt an der Wertentwicklung von Aktienindizes teilnehmen. HypoVereinsbank bietet in diesem Segment auch zahlreiche interessante Strategie- und Themenindizes als Basiswerte an. In der Tabelle unten finden Sie eine kleine Auswahl.

HVB Open End Index Zertifikate Thema Basiswert ISIN Anti-Plastic ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) DE000HVB5PL7 Biotechnologie European Biotech Index DE000HX28ET5 Branchenrotation UC European Sector Rotation Strategy Index DE000HVB12Y9 Fusionen & Übernahmen Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index DE000HU5JPC0 Grüne Technologien Global Green Technologies Index (Net Return) (EUR) DE000HVB4GT2 Indexaufsteiger (DAX®-Familie) Deutsche Aufsteiger Index (Net Return) DE000HX8SH70 Wasserstoff Global Hydrogen Index II (Net Return) (EUR) DE000HVB5H27 Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld. Die Funktionsweise finden Sie hier. Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 4.10.2021

Vor der Bank Vontobel (16,6 %) und Société Générale (14,8 %)

