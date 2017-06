Nullzinspolitik oder Totgesagte leben länger

Viele Wirtschaftswissenschaftler missbilligen die Staatsverschuldung, während eine vorübergehende Staatsverschuldung eher als notwendiges Übel in Krisensituationen angesehen wird. Die Finanzierung über die Notenpresse führt zu Inflation, kann aber auch eine unerwünschte Entwertung des Geldvermögens nach sich ziehen. Den größten Schuldenberg in der EU hat übrigens Italien. Mit mehr als 2,3 Billionen Euro – 133 Prozent von Italiens Wirtschaftsleistung – ist das südliche Land in der Kreide.

Nach Artikel 123 des EU-Vertrages ist eine monetäre Staatsfinanzierung in der Europäischen Union nicht gestattet. Das Drucken von Geld wird jedoch von Vielen als indirekte monetäre Staatsfinanzierung betrachtet. Und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank führt zu einer langsamen Entwertung des Geldvermögens.

Um dem entgegenzuwirken, gilt es die Anlagestrategien zu überdenken. Besonders Gold sollte von dieser Entwicklung profitieren. Der Geldentwertung lässt sich nämlich mit Investitionen in Gold und Goldaktien begegnen.

Goldgesellschaften, die das Interesse der Anleger wecken könnten, sind beispielsweise US Gold oder Osisko Gold Royalties. US Gold konzentriert sich auf sein Keystone-Projekt, gelegen auf dem Cortez Trend in Nevada. Nach den sehr guten Bohrergebnissen 2016 wurden Schürfrechte zugekauft. Die Liegenschaft umfasst nun 479 Schürfrechte auf 38 Quadratkilometern auf einem der produktivsten Gebiete weltweit.

Osisko Gold Royalties fungiert als Lizenzgebührenunternehmen und ist auf Nord- und Südamerika fokussiert. Beteiligungen bestehen etwa bei der Éléonore-Mine und der Gibraltar-Mine in Kanada. Neben Beteiligungen an Goldminen gibt es auch Lizenzen an zum Beispiel Silber-, Kupferminen und auch einer Diamantenmine. Mit nun 131 Lizenzen wird Osisko eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Dies sollte für Osisko zu einer Neubewertung der Aktie führen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.