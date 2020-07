Nullnummer beim DAX – Empfehlung für SAP

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zwar kann der DAX seine morgendlichen Verluste bis auf 12.417 Punkte wettmachen, auf Wochensicht zeichnet sich dennoch eine Nullnummer ab: Die zwischenzeitlichen Gewinne auf 12.842 Punkte zu Wochenbeginn wurden inzwischen allesamt abgegeben, am Freitagmittag notiert der DAX wieder bei rund 12.550 Punkten – eine Steigerung um ganze 22 Punkte zur Vorwoche.Für Wirecard geht es heute als meistgehandelte Aktie in Stuttgart zur Abwechslung „nur“ 5,2% abwärts. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft München bei Wirecard auch wegen Geldwäscheverdachts. Kurios: Die Finanzaufsicht Bafin und das Land Bayern schoben sich gegenseitig die Verantwortung für die Aufsicht bei Wirecard zu. So sprachen sie trotz vieler Vorwürfe in den letzten Jahren erst Anfang 2020 über mögliche Kontrollen bei Wirecard.Nach den gestern vorgelegten vorläufigen Quartalszahlen wird die SAP-Aktie von den Stuttgarter Anlegern auch heute rege gehandelt und notiert bei 134,60 Euro leicht tiefer. Seit gestern trudelten einige neue Analystenkommentare ein, die SAP überwiegend zum Kauf empfehlen. Heute früh hob Barclays das Kursziel von 120 auf 158 Euro an. Die UBS sieht das Kursziel bei der SAP-Aktie bei 142 Euro, das Analysehaus Jefferies hält an seinem Ziel von 132 Euro fest.Umsätze von rund 1,2 Millionen Euro sind am Freitag in Stuttgart bei der Amazon-Aktie zu verzeichnen, die am Morgen bei 2.832 Euro abermals ein neues Allzeithoch markierte. Seit Jahresbeginn hat Amazon inzwischen 72% zugelegt, der Börsenwert des Unternehmens beläuft sich nun auf 1,38 Billionen Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.