Novartis-Aktie geht die Luft aus! - Aktienanalyse

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Julia Mead, Analystin bei der HSBC, die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) nur noch zu halten.



Angesichts der erwarteten Zulassungen für Kymriah in DBLCL und Aimovig und der wahrscheinlich dünnen Nachrichtenlage im Hinblick auf die ASCO gehen die Analysten der HSBC kurzfristig nur von einer begrenzten Anzahl von Katalysatoren aus, die den Aktienkurs der Novartis AG treiben könnten.



Im Zuge einer Reduzierung der Gewinnprojektionen senkt die Analystin Julia Mead das Kursziel für die Novartis-Aktie von 84,00 auf 79,00 CHF. Damit bleibe kaum noch Aufwärtspotenzial übrig.



In ihrer Novartis-Aktienanalyse stufen die Analysten von HSBC den Titel von "buy" auf "hold" zurück.





