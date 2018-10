Nova Minerals: Viel Licht, wenig Schatten

Vom Explorationsunternehmen Nova Minerals (ASX: NVA; WKN: A2H9WL) kommen am Montag Neuigkeiten zu den operativen Aktivitäten der vergangenen Monate. Die Australier konnten einige Fortschritte verzeichnen, allerdings lief nicht alles rund. So gibt es Verzögerungen bei den Bohrarbeiten am Estelle-Goldprojekt, die von Nova Minerals allerdings nicht zu verantworten sind. Man leidet unter anderem unter einem früher als erwarteten Einbruch des Winters. Da die Sicherheit der Bohrmannschaften Vorrang hatte, mussten die Arbeiten unterbrochen werden.

Nutzlos hat Nova Minerals die Zeit aber nicht verstreichen lassen. Auf Estelle wurden Bodenproben entnommen und geologische Kartierungsarbeiten vorgenommen. Für die geplanten Bohrarbeiten auf dem vergrößerten Explorationsgebiet ist mittlerweile alles vorbereitet, sodass die Gesellschaft die Explorationsbohrungen schnell aufnehmen kann. Dennoch wird es Verzögerungen bei der Fertigstellung der geplanten Ressourcenstudie nach dem JORC-Standard geben. Bei der Company nimmt man nun Mitte des kommenden Jahres ins Visier.

Thompson Bros. unterwegs zu wichtigen Meilensteinen

Während bei Estelle das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung von Nova Minerals machte, kommt die Gesellschaft bei anderen Projekten erfreulich gut voran. Zu nennen sind hier unter anderem die sehr erfolgreichen Bohrarbeiten auf dem Lithiumprojekt „Thompson Bros.“, die starke Lithiumwerte hervorbrachten. Bei Tests zur Herstellung von Lithiumkonzentraten konnten besser als erwartete Werte erreicht werden. Zudem hat die Gesellschaft in den letzten Monaten an der Unternehmensstruktur gearbeitet – so wurde in Kanada eine Präsenz aufgebaut, die Eigentümer des Lithiumprojekts werden soll.

Für die kommenden Monate stehen wieder umfangreiche Explorationsarbeiten an. Nova Minerals will Bohrungen über eine Gesamtlänge zwischen 10.000 und 12.000 Metern niederbringen. Die Planungs- und Genehmigungsprozesse hierfür laufen. Am Ende der Arbeiten will man im dritten Quartal des kommenden Jahres sowohl eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung als auch eine Ressourcenstudie nach dem Standard NI 43-101 vorlegen können – zwei wichtige Meilensteine für das Lithiumprojekt.

Snow Lake: Platzierung stellt Nova-Manager zufrieden

In Sachen Finanzierung gibt es ebenfalls erfreuliches zu melden: Nach eigenen Angaben trifft Nova Minerals bei institutionellen Anlegern in Nordamerika auf hohes Interesse. Man sei sehr zufrieden mit den bisherigen Reaktionen der Anleger auf die Platzierung von Aktien der Snow Lake Resources, die nur in Nordamerika vonstattengeht. Managing Director Avi Kimelman geht davon aus, dass sich der Wert des eingeschlagenen Finanzierungsweges trotz der gedämpften Stimmung am Lithiummarkt bald zeigen werde. Neue Informationen hierzu sollen zu gegebener Zeit kommen.

Gleiches gilt für das Goldprojekt „Officer Hill“, eine Zusammenarbeit von Nova Minerals und Newmont Mining. Hier stehen aktuell Explorationsbohrungen auf dem Programm. Sobald Ergebnisse vorliegen, sollen diese veröffentlicht werden, kündigt Nova Minerals an.



