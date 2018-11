Nova Minerals: Spinoff Snow Lake Resources trifft auf enormes Interesse!

Das Wochenende hat interessante Neuigkeiten der australischen Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) gebracht: Von dem Gold- und Lithiumexplorer kommt ein Bericht zu den jüngsten Entwicklungen.

Geprägt sind diese News unter anderem von erfolgreichen Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft für die neu gegründete kanadische Gesellschaft Snow Lake Resources Ltd. Rund eine Million kanadische Dollar konnte man über eine deutlich überzeichnete Gründungskapitalfinanzierung von Anlegern ins Unternehmen holen. Eine zusätzliche Flow-Through-Finanzierung über 3 Millionen Kanadische Dollar will Nova Minerals bis Ende des Jahres abschließen. Man verzeichne starke Nachfrage und es kommen feste Zusagen herein, heißt es von Seiten der Gesellschaft.

Das „Feedback“ der Börse ist eine positive Nachricht für die Australier. Alles in allem erwarte man eine IPO-Kapitalisierung von 30 Millionen Kanadischen Dollar, so die Prognose von Nova Minerals. Diese basiert auf dem aktuellen Stand des Projekts von Snow Lake Resources. Mit den angepeilten Fortschritten bei den geplanten Explorationsarbeiten des Nova-Spinoffs auf dem Lithiumprojekt „Thompson Bros.“ in Kanada könnte diese Kapitalisierung weiter steigen.

Bohrarbeiten auf dem Lithiumprojekt „Thompson Bros.“ werden vorbereitet

Im Fokus steht dabei vor allem das anstehende Winterbohrprogramm. Rund 12.000 Meter Gesamtlänge sollen die Bohrungen auf dem kanadischen Lithiumprojekt umfassen. Mit den Ergebnissen aus den Explorationsbohrungen will Nova Minerals zum einen bereits vorliegende JORC-konforme Ressourcendaten mit den Erfordernissen des kanadischen Qualitätsstandards NI 43-101 überein bringen. Für die geplante vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projekts sind die Arbeiten ein wichtiger vorbereitender Meilenstein. Zum anderen will man im Rahmen der Arbeiten Erkundungsbohrungen durchführen.

Die Bohrgenehmigungen hierfür liegen bereits vor. Erste Löcher sollen auf dem Pegmatit „Sherritt Gordon“ abgeteuft werden. Zurzeit laufen die logistischen Vorbereitungen für das Vorhaben, so wurde unter anderem ein Gebiet für das geplante Camp am Lake Wekusko in der kanadischen Provinz Manitoba freigeräumt.

Auch personell hat die Nova Minerals für die anstehenden Vorhaben aufgerüstet. Mit David Richardson und Lewis Lawrick kommen Männer mit zusätzlichem technologischen und Management-Know-how zu Snow Lake Resources. Richardson wird dem neuen Advisory Board des Nova-Spinoffs angehören, während Lawrick im Board of Directors von Snow Lake Resources als „non-executive director“ aktiv sein wird. Bei Nova Minerals selbst wird Avi Geller zukünftig im Board of Directors tätig sein. Geller war zuvor unter anderem als Chief Investment Officer für Leonite Capital tätig.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nova Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nova Minerals steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Nova Minerals entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Nova Minerals halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Nova Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.