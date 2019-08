Nova Minerals: Spektakuläre Vereinbarung zum kanadischen Lithiumprojekt

Der Deal ist durch. Der US-amerikanische Spezialchemikalienhersteller Cabot Corporation (WKN 856744) hat seine Sparte für Spezialflüssigkeiten an die chinesische Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources, eine Tochtergesellschaft der Sinomine Resources Group verkauft. Mit dem Deal, der ein Volumen von 135 Mio. USD hat, wechselte auch die Tanco Mine in der kanadischen Provinz Manitoba den Besitzer, in der Vergangenheit der einzige Produzent von Spodumen (Lithium), Tantal und Caesium Nordamerikas. Und jetzt wird es besonders spannend für GOLDINVEST.de-Leser!

Denn die wissen, dass in Manitoba auch das Lithiumprojekt Thompson Brothers mit seiner Ressource von bislang 6,3 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,38% Li2O liegt. Thompson Brothers befindet sich im Besitz der australischen Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA), wird allerdings von deren Tochtergesellschaft Snow Lake Resources gehalten und betrieben, die noch dieses Jahr in einem Spin-Off an die kanadische Börse gebracht werden soll.

Und Snow Lake Resources teilte heute mit, dass man eine Absichtserklärung mit dem aktuellen Betreiber der Tanco Mine, Tanco Mining Corporation of Canada, abgeschlossen hat, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten! Das umfasst unter anderem die Untersuchung der Möglichkeit, das Lithiumerz von Thompson Brothers auf der Tanco Mine verarbeiten zu lassen sowie einer potenziellen Finanzierung mit Unterstützung von Tanco Mining oder von Abnahmevereinbarungen mit Tanco Mining!

Gleichzeitig will man einen „fairen Preisfindungsmechanismus“ für die Lieferung von DSO (Direct Shipping Ore), also Erz, das ohne weitere Verarbeitung vom Projekt zur Mine geliefert wird, zur Tanco Mine etablieren. Die neuen Partner haben dabei auch vereinbart, bei der weiteren Entwicklung und Erkundung des Thompson Brothers-Projekts eng zusammenzuarbeiten. Der Deal kommt nicht aus dem Nirgendwo, schließlich hat das technische Team von Snow Lake Resources langjährige, teilweise sich über mehr als 20 Jahre erstreckende, und gute Beziehungen zu den Betreibern der Tanco Mine – sowohl aktuell als auch in der Vergangenheit.

Jedenfalls ist die heutige Mitteilung unserer Ansicht nach eine hervorragende Neuigkeit für Snow Lake und Nova Minerals, da somit der Weg zur möglichen Produktion und Cashflow-Generierung erheblich verkürzt werden könnte. Nova Minerals geht davon aus, dass dies auch der kanadische Markt so sehen wird und wird Gespräche mit verschiedenen Investmentbanken und Brokern aufnehmen, um möglicherweise den Preis der geplanten Notierung an der CSE neu festzusetzen und vielleicht auch weitere Finanzmittel aufzunehmen, um die geplante, beschleunigte Entwicklung von Thompson Brothers zu unterstützen.



