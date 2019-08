Nova Minerals: Snow Lake Resources sorgt erneut für Aufsehen!

Der australische Goldexplorer Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) verfügt neben seinen vielversprechenden Goldprojekten Estelle und Officer Hill auch über eine Mehrheitsbeteiligung an dem Lithiumexplorer Snow Lake Resources, der in Kürze in Kanada an die Börse gebracht werden soll. Snow Lake machte schon zuletzt mit spektakulären Neuigkeiten auf sich aufmerksam – und legte nun nach.

Erst vor Kurzem hatte das Unternehmen, das das Lithiumprojekt Thompson Brothers in Manitoba untersucht, eine Absichtserklärung mit dem aktuellen Betreiber der Tanco Mine, Tanco Mining Corporation of Canada, abgeschlossen hat, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten! Das umfasst unter anderem die Untersuchung der Möglichkeit, das Lithiumerz von Thompson Brothers auf der Tanco Mine verarbeiten zu lassen sowie einer potenziellen Finanzierung mit Unterstützung von oder von Abnahmevereinbarungen mit Tanco Mining! (Wir berichteten https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/122-nova-minerals-redaktion/2869-nova-minerals-spektakulaere-vereinbarung-zum-kanadischen-lithiumprojekt)

Und jetzt teilte Snow Lake Resources mit, dass man erste Gespräche mit der Arctic Gateway Group aufgenommen hat, Besitzer von Hudson Bay Railway, in denen es um die mögliche, zukünftige Nutzung von Bahnkapazitäten für den Transport von Thompson Brothers zur Tanco-Mine geht.

Diese Gespräche sind Teil der internen Bewertung der Logistikoptionen des Unternehmens in Bezug auf den Erztransport und natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Doch sind sie ein weiterer Fortschritt des Unternehmens auf dem Weg zu einer potenziellen, schnellen Produktionsaufnahme auf dem Thompson Brothers-Projekt.

Das sieht auch Nova Minerals‘ Managing Director Avi Kimelman so, der sich erfreut zeigt, dass Snow Lake Resources aktiv daran arbeitet, die Entwicklung des Thompson Brother-Projekts zu beschleunigen und einen Weg aufzuzeigen, einen klaren Pfad zur Produktion bei geringen Investitionskosten zu gehen.

Bei fast 12 Mio. gehandelten Aktien legte die Nova Minerals-Aktie im Gefolge der Neuigkeiten heute um mehr als 29% zu. Überhaupt hat sich das Papier in den letzten Monaten hervorragend entwickelt. Notierte Nova Ende Mai noch bei 0,015 AUD, so schloss das Papier heute in Australien bei 0,053 AUD. Das ist ein Anstieg von mehr als 250%!

Das liegt sicherlich an der positiven Entwicklung bei Snow Lake und am stark verbesserten Goldpreisumfeld, aber auch daran, dass Nova Minerals nun das erste Bohrprogramm auf dem aussichtsreichen Goldprojekt Estelle angestoßen hat und aggressiv darauf hinarbeitet, so schnell wie möglich eine erste Ressourcenschätzung für ein erstes Teilgebiet des Projekts zu erstellen.

Natürlich bleibt Nova Minerals auch weiterhin eine hoch riskante Spekulation, doch glauben wir, dass derzeit bei dem kleinen Unternehmen (Marktkapitalisierung von ca. 49 Mio. AUD) viel in die richtige Richtung läuft und so die Chance auf eine weiter positive Entwicklung besteht. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.



