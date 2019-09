Nova Minerals: Sehr guter Anfang auf dem Goldprojekt Estelle!

Der australische Goldexplorer Nova Minerals (ASX NVA / FRA QM3) erkundet mit Hochdruck das riesige Goldprojekt Estelle in Alaska. Und diese Anstrengungen tragen jetzt erste Früchte!

Wie Nova Minerals nämlich heute bekannt gibt, hat man signifikante Goldvererzung auf dem Zielgebiet Block B der Lagerstätte Oxide Korbel entdeckt – gleich mit der ersten Phase der Ressourcenbohrungen! Und die Erkundung von Oxide Korbel, nur einem von 15 bekannten Goldvorkommen auf Estelle, ist noch lange nicht abgeschlossen. Denn wie Avi Kimelman, Managing Director von Nova erläuterte, habe man auf Oxide Korbel bislang „nur an der Oberfläche gekratzt“.

Die Goldvererzung bleibt in alle Richtungen offen und das Unternehmen plant bereits weitere (Kern-) Bohrungen, um den Umfang und die Ausdehnung in die Tiefe dieser Lagerstätte abzugrenzen. Block C und D auf Oxide Korbel weisen zudem ähnliche geologische und geophysikalische Eigenschaften auf und sollen, so Nova Minerals, ebenfalls mit Bohrungen getestet werden.

Herr Kimelman sieht jedenfalls schon mit diesen ersten Bohrungen – mit Gehalten von bis zu 27,6 Gramm Gold pro Tonne (s. Pressemitteilung von heute) – die Theorie bestätigt, dass Oxide Korbel eine Vererzungszone darstellt, die der auf der Fort Knox-Mine von von Kinross Gold und der Dublin Gulch Eagles-Mine von Victoria Gold stark ähnelt.

Die Ergebnisse der bisherigen Bohrungen im Überblick:



Quelle: Nova Minerals

Novas Managing Director ist hoch erfreut über die bisherigen Resultate und die Entdeckung hochgradigen Materials, das potenziell für eine erste, nahe der Oberfläche gelegene Tagebaugrube geeignet ist. „Die ersten Tagebaugruben in diesen großen Lagerstätten mit großer Tonnage sind unerlässlich, um in Zukunft fundiertere Wirtschaftsdaten bereitzustellen“, so Herr Kimelman.

Wie wir titelten, sind wir der Ansicht, dass Nova Minerals mit den bislang veröffentlichten Daten einen sehr guten Beginn auf dem Goldprojekt Estelle hingelegt hat. Zumal diese allererste Phase der Ressourcenbohrungen auf Estelle weniger als 1% der Gesamtfläche des Projektgebiets abdeckt! Das Potenzial auf eine erhebliche Ausweitung der Goldvorkommen ist also gewaltig.

Nova Minerals jedenfalls ist sehr zuversichtlich und will schon in Kürze eine erste geschlussfolgerte Goldressource vorlegen, die dem australischen JORC-Standard (Joint Ore Reserves Committee) entspricht! Wir bei GOLDINVEST.de sind schon sehr gespannt und werden natürlich berichten.



