Nova Minerals: Neues Kapital beschleunigt Lithium- und Goldexploration

Seit rund zwei Monaten erst sind die Aktien von Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) an der Frankfurter Börse notiert. Seitdem hat der Junior Explorer schon eine Reihe guter Nachrichten publizieren können. Die Gesellschaft sucht auf dem Projekt Thompson Brothers in Manitoba (Kanada) nach Lithium. In Alaska betreibt Nova Minerals das Goldprojekt Estelle.

Die Explorationsarbeiten für solche Projekte kosten Geld, sie müssen entsprechend finanziert werden. Dabei hat Nova Minerals nun einen entscheidenden Schritt nach vorne geschafft. Die Manager haben auf einer Roadshow in New York und Kanada bei verschiedenen vor allem institutionellen Investoren ein sehr großes Interesse an einem Engagement festgestellt. Die Konsequenz ist eine Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung. Das Bezugsrecht der Altaktionäre von Nova Minerals ist dabei ausgeschlossen.

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung gehen 53,258 Millionen Aktien an institutionelle Investoren und ausgewählte weitere Investoren. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 3,25 Cent. Somit kommen 1,73 Millionen Dollar in die Kasse von Nova Minerals. Zusätzlich gibt es mit jeder Aktie einen halben Optionsschein. Diese rund 26,63 Millionen Optionen können bis zum 31. August 2020 zu 3,25 Cent ausgeübt werden.

Der festgelegte Bezugspreis liegt rund 7,1 Prozent unter dem letzten Kurs vor der Finanzierungsmaßnahme. An der ASX notieren die Papiere derzeit bei 0,033 Dollar. Nach Angaben der Gesellschaft war die Platzierung deutlich überzeichnet. Auch zwei Vorstände von Nova Minerals, Avi Kimelman und Louie Simens, wollen sich mit 500.000 Dollar an der Kapitalerhöhung beteiligen. Dafür suchen sie jedoch die Zustimmung aller Aktionäre, die im Rahmen einer Hauptversammlung erteilt werden soll. Die Teilnahme an der Kapitalerhöhung ist für die Manager zugleich ein Vertrauensbeweis in die Zukunft der Gesellschaft.

Da die bisherigen Aktionäre bei dieser Finanzierungsrunde ausgeschlossen sind, wird es zeitnah eine weitere Kapitalerhöhung geben. In diesem Fall können die Altaktionäre neue Papiere beziehen. Für 16 alte Aktien von Nova Minerals gibt es ein neues Papier. Der Bezugspreis liegt ebenfalls bei 3,25 Cent. 47,82 Millionen Aktien können so ausgegeben werden. Das bringt dem Unternehmen weitere 1,55 Millionen Dollar in die Kasse. Auch hier gibt es ein Optionsprogramm mit einem halben Optionsschein je bezogener Aktie. Daraus errechnen sich weitere 23,91 Millionen Optionen, die bis Ende August 2020 zu 3,25 Cent ausgeübt werden können. Vermutlich ab der kommenden Woche bis zum 11. Juli können die Altaktionäre ihre Papiere zeichnen. Der Handel mit allen Aktien soll dann am Mitte Juli starten.

Nach Durchführung der beiden Kapitalrunden hat Nova Minerals rund 5 Millionen Dollar auf dem Konto. Damit kann die Entwicklung der beiden Hauptprojekte beschleunigt werden. Intern wird eine JORC-konforme Studie für das Thompson Brothers Projekt vorbereitet. Beim Estelle-Goldprojekt laufen die Vorbereitungen für verschiedene Bohrungen, die entsprechenden Anträge sind gestellt. Eigenes Bohrgerät, das man kaufen will, kann die Kosten bei diesen Bohrungen reduzieren.

