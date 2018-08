Nova Minerals: Neue Entdeckung auf Lithiumprojekt Thompson Brothers

Das klingt sehr vielversprechend: Der Lithiumexplorer Nova Minerals (ASX: NVA; WKN: A2H9WL) meldet von seinem Thompson Brothers-Projekt die Entdeckung einer neuen Zone von Spodumen führenden Aufschlüssen, die Teil des Pegmatit Clusters Sherrit Gordon (SG) sind. Das bedeutet, die bereits nachgewiesene Ressource von 6,3 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,38% Lithiumoxid (Li2O) könnte noch deutlich wachsen.

Nova Minerals plant bereits für das kommende Winterbohrprogramm auf SG und hatte ein Explorationsteam auf das Projekt geschickt, um im Rahmen einer ersten Geländeerkundung den Zugang zum Pegmatit Cluster zu bestätigen. Dabei stieß man 300 Meter südöstlich der SG Hauptintrusionsgänge in einem Aufschluss an der Oberfläche auf den neuen Pegmatit.

Nach Ansicht des Unternehmens bestätigt diese neue Entdeckung das Potenzial dieses Gebiets, weitere Spodumen führende Pegmatite zu beherbergen. Das würde eine mögliche Ausweitung der bestehenden Ressource und potenziell eine „beachtliche“ Vergrößerung der Lagerstätte Thompson Brothers bedeuten. Nova Minerals plant nun, die tatsächliche Ausdehnung des historischen SG Pegmatit Clusters zu untersuchen, während man gleichzeitig die Entwicklung der bereits bekannten Ressource mit Hochdruck vorantreibt.

Novas Managing Director, Herr Avi Kimelman, erklärte, dass SG in Zukunft möglicherweise im Satellitenbetrieb zu und als Ergänzung des Erzkörpers Thompson Brothers betrieben werden könnte. Das Potenzial auf eine beträchtliche Steigerung des Umfangs der Lithiumvererzung auf Thompson Brothers steigt also und die Neuentdeckung könnte schlussendlich zu einer deutlichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Projekts führen. Noch allerdings hat Nova Minerals hier eine Menge Arbeit vor sich, die zudem mit erheblichen Explorationsrisiken befrachtet ist. Der gemachte Anfang allerdings erscheint uns vielversprechend.

Nova plant übrigens seine kanadischen Lithiumprojekte Thompson Brothers und das benachbarte Crowduck über ein 24 Mio. Doll schweres IPO an der TSX Venture Exchange in eine eigenständige Gesellschaft namens Snow Lake Resources auszugliedern. Mit dem IPO will man zwischen 4 und 5 Mio. CAD einnehmen, um die Projekte weiterzuentwickeln. Nova wird nach Abschluss der Transaktion noch 77% an Snow Lake halten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nova Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Nova Minerals steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Nova Minerals entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Nova Minerals halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Nova Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.