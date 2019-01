Nova Minerals: Exzellente Bohrergebnisse vom Newmont-Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der deutliche Anstieg des Goldpreises seit Mitte November vergangenen Jahres hat auch bei vielen Goldgesellschaften für wieder steigende Kurse gesorgt. Besonders deutlich ging es heute an der australischen Heimatbörse für die Explorationsgesellschaft Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) nach oben. Das Unternehmen konnte exzellente Bohrergebnisse von einem im Joint Venture mit Branchengigant Newmont Mining betriebenen Projekt vorlegen.

Es handelt sich um das Goldprojekt Officer Hill (Teil der Konzession EL23150), das südwestlich der Lagerstätte Callie, die zu Newmonts Goldmine Tanami gehört, liegt. Mit den Bohrungen zielten die Joint Venture-Partner auf Goldvererzung ab, wie sie auch auf Callie zu finden ist. Und waren damit offensichtlich erfolgreich.

Denn wie Nova Minerals heute meldete, konnte man in Kernbohrung OHD0003 2,49 g/t Gold über 4 Meter nachweisen, davon 12,6 g/t Gold über 0,5 Meter. Etwas weiter unten in der Bohrung kamen noch einmal 19,69 g/t Gold über 1 Meter hinzu!

Das sind sehr vielversprechende, erste Ergebnisse, die an der ASX entsprechend aufgenommen wurde. Die Anleger Down Under schickten die Nova-Aktie bei mehr als einer Million gehandelten Aktien um über 14% nach oben.

Nova wird natürlich berichten, wie es auf Officer Hill weitergeht, plant aber auch schon weitere Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Estelle in Alaska sowie dem Lithiumprojekt Thompson Brothers. Für Newsflow sollte in den kommenden Wochen und Monaten also gesorgt sein!

