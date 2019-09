Nova Minerals: Erste Ressource von gewaltigen 2,5 Mio. Unzen Gold!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Das ist ein Paukenschlag! Der kleine Goldexplorer Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) meldet gleich mit der allerersten Ressourcenschätzung für sein Estelle-Projekt in Alaska eine geschlussfolgerte Ressource von 2,5 Mio. Unzen Gold!

Nova hatte sich mit dem ersten Bohrprogramm auf Estelle ausschließlich auf das Zielgebiet Oxide Korbel (Blöcke A und B) konzentriert. Das aber ist nur eines von insgesamt 15 solcher aussichtreicher Ziele auf Estelle und auch bei den Blöcken A und B auf Oxide Korbel ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, ist die Lagerstätte doch in Streichrichtung und in die Tiefe weiterhin offen. Insgesamt hat Nova Minerals nicht einmal 1% der gesamten Projektfläche von Estelle untersucht...

Wie das Unternehmen heute zudem mitteilt, beginnt die Ressourcenvererzung bereits weniger als 2 Meter unter der Oberfläche, was später ein großer Vorteil sein dürfte, da das Erz so leichter abzubauen ist. Oder, wie Novas Managing Director Avi Kimelman erklärte: „Es handelt sich hier um das Paradebeispiel für ein großes, nahe der Oberfläche gelegenes Intrusionsgoldsystem, das potenziell für einen großvolumigen Abbau geeignet ist und die Fort Knox-Lagerstätte von Kinross Gold (WKN A0DM94) sowie die Dublin Gulch Eagle-Mine von Victoria Gold (WKN A0Q7FX) widerspiegelt.“

Nova plant angesichts des heute gemeldeten Erfolgs die Erkundung des Projekts nun noch aggressiver voranzutreiben. Man will unter anderem mit gleich mehreren Diamantkernbohrern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bohren, um zum einen die neue Ressource genauer zu bestimmen (engere Abstände zwischen den einzelnen Bohrungen) und zum anderen Erweiterungsbohrungen vornehmen, um die Ressource auf Estelle weiter zu steigern.

Insbesondere sind weitere Explorationsbohrungen auf den Zielgebieten RPM und Shoeshine geplant. Die aggressive Bohrkampagne soll starten, sobald die nötigen Genehmigungen vorliegen.

Gleich mit der ersten Ressourcenschätzung (geschlussfolgerte) Ressourcen von rund 2,5 Mio. Unzen vorzulegen ist ein Coup und dürfte Nova Minerals große Aufmerksamkeit bescheren. An der Heimatbörse in Australien ging es auch gleich mit mehr als 13 Mio. gehandelten Aktien um 10% nach oben! (Wer einen größeren Kursausschlag erwartet hatte, der sei darauf hingewiesen, dass die Nova-Aktie bis zur Veröffentlichung der heutigen Meldung in den letzten zwei Monaten bereits einen Anstieg von 200% hingelegt hat.)

Angesichts dessen, dass das Unternehmen erst 1% des Projektgeländes erkundet hat und bereits 14 weitere Zielgebiete wie Oxid Korbel identifiziert wurden, sehen wir auch angesichts des nach wie vor hohen Goldpreises noch erhebliches Potenzial für die Aktie. Interessierte Anleger sollten sich auch nicht daran stoßen, dass Nova an die gemeldete Ressource von 2,5 Mio. Unzen einen Cut-off von nur 0,18 g/t Gold angelegt hat.

Es handelt sich wie gesagt hier um ein oberflächennahes System, für das man einen großvolumigen Abbau plant. Und auch diese Art von Vorkommen kann – was Nova für Estelle natürlich erst noch nachweisen muss – vielfach rentabel abgebaut werden. Darüber hinaus wird bei ähnlichen Lagerstätten wie Oxide Korbel oft ein Cut-off von 0,10 bis 0,15 g/t Gold angesetzt – Fort Knox von Kinross und Dublin Gulch Eagle von Victoria eingeschlossen. Laut den Erstellern der Ressourcenschätzung ist ein Cut-off zwischen 0,10 und 0,20 g/t Gold angemessen, um die zukünftige Wirtschaftlichkeit dieses Projekts zu bewerten.

Alles in Allem denken wir, dass Nova Minerals mit Estelle bereits jetzt einen Volltreffer gelandet hat. Wir sind gespannt, was das nächste, aggressive Bohrprogramm zutage fördern wird. Trotz allen sicherlich vorhandenen Risiken könnte sich die Erfolgsstory von Nova Minerals unserer Ansicht nach durchaus noch eine ganze Weile fortsetzen.





