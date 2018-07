Nova Minerals – Erste Lithiumressource übertrifft die Erwartungen!

Da kann man nicht meckern: Der australische Lithiumexplorer Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) legt eine erste Ressourcenschätzung für das kanadische Lithiumprojekt Thompson Brothers vor – und übertrifft damit die historischen Werte deutlich!

Wie das Unternehmen heute nämlich mitteilt, liegt die Ressource in der Kategorie geschlussfolgert bei 6,3 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,38% Lithiumoxid (Li2O)! Damit wird die historische Ressource von 4,3 Mio. Tonnen mit 1,3% Li2O bestätigt und deutlich übertroffen.

Die Ressource ist zur Tiefe und im Streichen sowohl nördlich als auch südlich des bisher abgebohrten Gebiets weiterhin offen, sodass Potenzial auf eine weitere Steigerung der Ressourcen besteht. Nova selbst sieht das verbleibende Explorationsziel bei noch einmal 3 bis 7 Mio. Tonnen mit 1,3 bis 1,5% Li2O - in unmittelbarer Umgebung der Ressource!

Darüber hinaus liegt die Ressource komplett in einem einzigen, hochgradigen und Lithium haltigen Pegmatitgang, der zum Teil an der Oberfläche aufgeschlossen ist – und deckt nicht einmal 5% des Projektgebiets ab…

Das betont auch Herr Avi Kimelman, Managing Director von Nova Minerals, der zudem darauf hinweist, dass diese erste hochgradige Ressource die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Gehalt und Tonnage übertroffen hat. Und, so Herr Kimelman weiter, es sei gelungen, diesen Meilenstein unter Aufwendung vergleichsweise geringer Mittel zu erreichen. Er zeigt sich optimistisch, dass es Nova mit Hilfe weiterer Explorationsarbeiten gelingen wird, in Kanada eine Weltklasse-Lithiummine zu entwickeln.

Und um davon auch voll profitieren zu können, also einen möglichst hohen Shareholder Value zu generieren, hat Nova Minerals beschlossen, die in Kanada aktive Tochtergesellschaft Snow Lake Resources an die kanadische Börse zu bringen. Diese wird dann das Recht erhalten, 80% an Thompson Brothers sowie 100% am angrenzenden Crowduck-Projekt zu erwerben.

Nova Minerals reagiert damit auf das augenscheinliche Interesse, das man in Gesprächen mit Investmentbanken, Stockbrokern und an der Venture Exchange in Toronto gelisteten Gesellschaften erfahren hat. Wie es in einer separaten Mitteilung des Unternehmens hieß, habe man in den vergangenen sechs Monaten zahlreiche Anfragen zur Investition in oder Akquisition des Thompson Brothers-Projekts erhalten. Und diese Interessenten ermutigten Nova aktiv, eine Notierung in Kanada anzustreben – insbesondere auch angesichts des Peer Group-Vergleichs.

Nach dem Börsengang im geplanten Volumen von 24 Mio. CAD, mit dem Nova Minerals anstrebt zwischen 4 und 5 Mio. CAD für die Weiterentwicklung des Projekts zu erlösen, wird das Unternehmen immer noch eine Mehrheitsbeteiligung von rund 77% an Snow Lake Resources halten und somit an etwaigen Explorations- und Entwicklungserfolgen stark teilhaben.

Nova selbst wird sich darauf konzentrieren, das Gold- und Kupferprojekt Estelle voranzutreiben und dazu das auf mindestens 8.000 Bohrmeter ausgelegte Explorationsprogramm auf diesem vielversprechenden Projekt zu beschleunigen. Das Unternehmen hat für Estelle bereits ein Explorationsziel von 1,1 Mio. bis 2,3 Mio. Unzen Gold aufgerufen – auf weniger als 1% des Projektgebiets! Anhand historischer Bohrergebnisse hat man das Explorationsziel über eine Streichlänge von 740 Metern definiert. Mit dem erwähnten Bohrprogramm soll mindestens das Dreifache der Größe des Explorationsziels untersucht werden. Anhand dieser Bohrungen will Nova Minerals noch 2018 eine erste JORC-konforme Ressource für Estelle abgrenzen.



