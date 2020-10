Nova Minerals: Aktie setzt Höhenflug nach dreistelligen Goldgehalten fort

Der Höhenflug geht weiter: Bei gewaltigem Handelsvolumen erreicht die Aktie des australischen Goldexplorers Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA) neue Höchststände, nachdem Gesteinsproben vom Estelle-Projekt in Alaska extrem hohe Goldgehalte erbrachten! GOLDINVEST-Leser konnten mit der Aktie mittlerweile einen Gewinn von rund 955% erzielen!



Bislang hatten wir uns in unserer Berichterstattung und Nova Minerals sich mit seinen Arbeiten fast ausschließlich auf das Zielgebiet Korbel konzentriert, das Teil des riesigen Estelle-Projekts ist und mittlerweile über eine Ressource von 3,3 Mio. Unzen Gold verfügt. Doch Korbel ist nur eines von 15 (!) solcher Ziele und wie der Nova-CEO vor Kurzem im GOLDINVEST-Interview bestätigte, hat man das große Ganze nicht aus dem Blick verloren.



Denn bereits im Sommer dieses Jahres führte Nova Minerals unter anderem auf dem Zielgebiet RPM Kartierungen und Probenentnahmen durch. Dabei konzentrierte man sich auf Quarz-Turmalin-Arsenopyrit-Adern in Ausbissen innerhalb des Ziels. Und das sehr erfolgreich, denn die Gesteinsproben erbrachten unter anderem:





- 291 g/t Gold,

- 103 g/t Gold

- 13,1 g/t Gold

- 9,3 g/t Gold

- 9,0 g/t Gold

- 8,8 g/t Gold und

- 5 g/t Gold!



Zusammen mit den Ergebnissen einer letztes Jahr neu beprobten Bohrprobe von RPM aus dem Jahr 2012, die 178 Meter mit 0,8 g/t Gold inklusive 120 Metern mit 1,0 g/t Gold und 50 Metern mit 1,8 g/t Gold erbrachte, bestätigte sich laut Nova einmal mehr der Zusammenhang zwischen Arsenopyrit und Gold im Estelle-Distrikt. Wie das Unternehmen weiter ausführte, ist mit den jüngsten, hochgradigen Ergebnissen das Ausmaß des RPM-Systems noch einmal gestiegen, sodass RPM nun eines der wichtigsten Bohrziele für die Kampagne darstellt, die für 2021 geplant ist!



Nova-CEO Christopher Gerteisen zeigt sich zuversichtlich, dass man im Laufe der Zeit eine ganze Pipeline von Weltklasse-Assets mit zahlreichen oberflächennahen Goldvorkommen und einer zentralen Verarbeitungsanlage im Projektgebiet von Estelle etablieren kann. Die nächste Wachstumsphase „zum Wohle aller Beteiligten“ werde mit den Bohrungen auf RPM 2021 eingeleitet, so Gerteisen.





