Nova Mentis wird in ersten Nordamerika-Psychedelika-Index aufgenommen!

Das ist schon ein Ritterschlag: Nova Mentis Life Science (CSE: NOVA / FWB: HN3Q), das Unternehmen ist im Bereich psychedelische Medizin aktiv, wird in den ersten Index für nordamerikanische Unternehmen aus dem Sektor der Psychedelika (North American Psychedelic Index) weltweit aufgenommen!



Basierend auf diesem Index soll der The Horizon Psychedelic Stock Index ETF (Exchange Traded Fund) mit dem Symbol „PSYK“ am NEO Exchange in Kanada gehandelt werden. Der North American Psychedelic Stock Index wird von der in Deutschland ansässigen Solactive (www.solactive.com) angeboten.





Nova Mentis entwickelt auf Psilocybin basierende Rezepturen zur Behandlung von Ausprägungen des Autismus. Das Unternehmen hat bereits eine präklinische Studie aufgenommen, bei der die Tiere schon im Februar mit Psilocybin behandelt werden sollen, und will noch dieses Jahr klinische Phase-1-Studien durchführen, erklärte Dr. Marvin Hausman, Chairman von Novas Wissenschaftsbeirat.Die Aufnahme in den North American Psychedelic Index kann für Nova Mentis eigentlich nur von Vorteil sein. Sie sollte dem Unternehmen auf jeden Fall zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Denn neben Nova Mentis werden natürlich auch Branchengrößen wie Compass Pathways oder MindMed vertreten sein. Wir werden Nova Mentis nach diese Meldung auf jeden Fall noch genauer im Auge behalten.