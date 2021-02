Nova Mentis erhält IRB-Genehmigung für erste, klinische Studie!

Ein großer Fortschritt für Nova Mentis Life Science (CSE NOVA / FWB HN3Q): Die Gesellschaft, die sich der Entwicklung psychedelischer Medikamente zur Behandlung von Ausprägung des Autismusspektrums verschrieben hat, erhielt brandaktuell die Zustimmung zu einem ersten klinischen Forschungsprogramm zu diesem Thema.



Wie Nova Mentis nämlich mitteilte, hat man die Genehmigung des Institutional Review Board (IRB) für das Protokoll einer in den USA durchzuführenden Beobachtungsstudie mit dem Titel „Microbiotic Diversity in Autism Spectrum Disorder (ASD): Improving Diagnostics by Differentiating Subtypes.“ erhalten! Damit, so Julia V. Perederiy, Novas wissenschaftliche Leiterin, habe man die ethische Zustimmung zu den klinischen Untersuchungen erhalten – und die externe Bestätigung, dass es sich um einen ungedeckten klinischen Bedarf und damit um wichtige Forschung handelt!



Bei Institutional Review Boards (IRBs) handelt es sich um Ethikkomitees, die installiert wurden, um der FDA, der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, und anderen Behörden dabei behilflich zu sein, sicherzustellen, dass die Unternehmen rigorose Protokollstandards einhalten und sich strikt an die Regeln halten, die in Bezug auf die ethische Behandlung von menschlichen Studienobjekten gelten.





Die Zustimmung des IRB zu Novas Plänen deutet damit Fortschritt auf dem Weg zu einer Medikamentenzulassung an und erlaubt es, Daten zu sammeln, die Diskussionen mit den Behörden ermöglichen sowie dabei behilflich sind, Dosierungsstudien zu den aussichtsreichsten Medikamentenkandidaten des Unternehmens zu entwerfen.Ziel der jetzt vom IRB genehmigten Studie ist es, subtile, biologische Muster des Autismusspektrums zu identifizieren, die möglicherweise Verhaltensphänotypen zugrunde liegen. Positive Ergebnisse der Studie würden nach Ansicht von Nova Mentis helfen, die Genauigkeit der Diagnose, den Entwurf therapeutischer Moleküle der nächsten Generation und die Kontrolle der Behandlungsreaktion zu verbessern. Unter Nutzung unternehmenseigener Machine Learning-Algorithmen will Nova Mentis die Daten aus unterschiedlichen Biomarkern in einem Diagnoseindex zusammenführen, der Informationen aus Mikrofloa, Epigenetik, und kognitiven / Verhaltensbewertung umfassen soll.Die Zustimmung des IRB zum Protokoll der geplanten Studie ist für Nova Mentis unserer Ansicht nach ein wichtiger Meilenstein auf einem Weg, an dessen Ende eine Medikamentenzulassung stehen soll. Bis dahin ist es noch weit, doch sind wir der Ansicht, dass Nova Minerals die richtigen Schritte geht und gute Fortschritte macht. Wir werden das hochspekulative, unserer Meinung nach aber auch sehr aussichtsreiche Unternehmen auf jeden Fall genau weiter beobachten.