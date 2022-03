Notenbanker in der Zwickmühle

Fed-Chef Jerome Powell denkt über neue, stärkere Zinserhöhungen nach, aber die Börsianer interessiert es nicht. Das ist unvorstellbar?! Von wegen, es passiert in diesem Moment: Der mächtigste Notenbanker sinnierte öffentlich darüber, dass er darauf vorbereitet sei, die Zinsen sogar in halbprozentigen Schritten anzuheben, und zwar bis zu einer Höhe, die das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte, falls dies garantieren würde, dass die Inflation endlich wieder herunterkäme. Bisher hatten Börsianer angenommen, die Fed würde sich nur an Zinserhöhungen in Viertelprozentschritten heranwagen. Nach Powells neuem, lauten Nachdenken schluckten die Marktteilnehmer zwar kurz und die Kurse gaben nach; doch kurz darauf wurden die so entstandenen Dips gleich wieder hochgekauft.

In Volckers Fußstapfen?



Wir hatten schon am vergangenen Mittwoch darauf hingewiesen, dass Powell ein bekennender Fan des legendären früheren Fed-Chefs Paul Volcker ist. Der hatte in den 1970ern die US-amerikanische Inflation eingebremst, indem er die Zinsen so lange heraufsetzte, bis es im Gebälk des Finanzsystems knarzte und quietschte. Wenn einer seiner Nachfolger im Amt öffentlich über Zinserhöhungen nachdenkt, dann erfüllt dies einen Zweck. Das ist bei Powell nicht anders. Vermutlich ging es ihm dabei nicht darum, andere Meinungen herauszukitzeln. Allerdings dürfte er die Marktreaktionen, die durch seine Gedankenspiele ausgelöst wurden, mit größtem Interesse verfolgt haben. Weil sich die Börse per Saldo so wenig davon beeindrucken ließ, dass er testweise den Falken gab, könnte es durchaus sein, dass Powell seine Rhetorik oder die künftigen Maßnahmen noch einmal verschärfen wird.



Vorgeschmack von der Zapfsäule



Auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Führung der EZB in ihren Überlegungen noch nicht ganz so weit wie Powell, obwohl gerade hierzulande die Erzeugerpreise höchst eindrucksvoll in die Höhe schießen. Um satte 25% sind sie gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zuletzt gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtete – und darin sind die Preisverwerfungen als direkte Folge des Ukrainekriegs noch nicht einmal enthalten. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, wann der Preisschock auch die Konsumenten mit voller Wucht trifft. Die Preise an den Zapfsäulen sind da bloß der Vorgeschmack.



Gas, das nicht geliefert wird



Werden wir es im nächsten Winter überhaupt noch schaffen, unsere Häuser zu heizen? Das Problem der starken Abhängigkeit von russischem Erdgas wurde inzwischen zwar auch im politischen Berlin erkannt, die Frage nach möglichen Lösungen ist aber vollkommen offen. Wirtschaftsminister Habeck wäre kein grüner Politiker, wenn er nicht zuerst an ein neues Verbot denken würde. So könnte die Regierung künftig dem Einbau neuer Gasheizungen einen Riegel vorschieben. Die Idee dahinter ist durchaus (bauern)schlau: In einer Gasheizung, die nicht existiert, kann auch kein Gas verheizt werden, das nicht geliefert wird, oder so ähnlich. Die Wohnung bleibt trotzdem kalt. Nachtspeicheröfen sind lange ausrangiert, Kohleöfen sind verpönt, Ölheizungen sowieso. Von der Regierung einzig erwünscht scheinen nur noch Solarstrom vom Dach und brummende Wärmepumpen neben der Hauswand zu sein. Das klingt verrückt, weil es verrückt ist.







Pragmatische Belgier



Aber natürlich wird es auch bei solchem Regieren mit der Abrissbirne einige (Aktien-)Gewinner geben. Zum Beispiel die pragmatischen Belgier, die jetzt kurzerhand beschlossen, ihren Atomausstieg um zehn Jahre zu verschieben. Eigentlich sollten Gaskraftwerke künftig den Strom in Belgien erzeugen. Doch Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo erklärte, angesichts steigender Gaspreise und weil Russland als Gaslieferant ausfallen könnte, dass das keine Lösung sei. Atomstrom wird weiter produziert und auch exportiert. Von Bundeskanzler Olaf Scholz kamen in den letzten Tagen keine neuen Ideen zur Lösung des heraufziehenden deutschen Energieproblems. Es ist, als wolle der Kanzler das Problem wegdelegieren oder am besten komplett wegschweigen.







„Friedensgas“ aus der Wüste



Zu den Gewinnern der selbstverschuldeten deutschen Energiekrise können auch die börsennotierten Energiekonzerne RWE, E.ON, ThyssenKrupp und letztlich sogar die durch das Aus von Nord Stream 2 schwer gebeutelte Uniper gehören. Vielleicht meint Robert Habeck, der dichtende Wirtschaftsminister, es gar nicht so ernst mit seinem Bann für das böse Gas. Ist es vielleicht nur ein Märchen für die grüne Basis? Jedenfalls verhandelte jener Wirtschaftsminister, der neue Gasheizungen verbieten lassen will, zuletzt über die Lieferung von menschenrechts- und Lieferkettengesetz-konformem „Friedensgas“ aus Katar. An Habecks Seite gesichtet wurden dabei die Chefs von genau jenen Konzernen, die wir hier eingangs erwähnt haben: RWE, E.ON, Thyssenkrupp und Uniper. Sie legen womöglich gerade in dem Wüsten- und Gasstaat die Grundlage für gute Geschäfte, goldgeränderte Quartalsberichte und zufriedene Aktionärsgesichter.



Der größte Magier



Die Rohstoff-Rally jedenfalls läuft, und alle schauen hin. Allerdings ist dies wie in einer Zaubershow: Die interessanten Sachen spielen sich nie da ab, wo alle hinschauen. Die Fähigkeit des Illusionisten liegt nämlich gerade darin, die Aufmerksamkeit des Publikums von dem Ort wegzulenken, an dem die nächste Überraschung vorbereitet wird. In dieser Hinsicht ist der Markt der größte Magier überhaupt, denn es gelingt ihm ein um das andere Mal, das Publikum auf die falsche Fährte zu locken. So kannten die Kurse der großen Tech-Aktien seit Dezember vor allem eine Richtung – nach unten. Zuvor, während der Hochphase der Pandemie waren sie schnell und hoch gestiegen. Zu schnell, zu hoch. Das heißt aber nicht, dass die Zeiten von Big Tech nun endgültig vorbei wären, im Gegenteil: Technologieunternehmen gehört die Zukunft, weil sie Produktivitätszuwächse ermöglichen, Lösungen bringen und das Leben der Menschen angenehmer machen. Und so langsam klappt es in diesem Bereich auch schon wieder mit der relativen Stärke: In den vergangenen sieben Tagen hat Microsoft einen Kursgewinn von 5% hingelegt, bei Apple waren es 8%, bei Google ebenfalls 8% und bei Amazon sogar 11% – eine Liste, die sich nicht nur fortsetzen ließe, sondern eine, die auch nach Fortsetzung ruft.







Zu den Märkten



Von seinen Paniktiefs am 7. März konnte der DAX in der Spitze wieder rund 2.000 Punkte zulegen (vgl. Abb.). Zur Erinnerung: Nach wie vor tobt der Krieg um die Ukraine und es sind weit und breit keine Anzeichen für eine Entspannung auszumachen. Tatsächlich besteht sogar die Gefahr, dass auch NATO-Länder in die Kampfhandlungen hineingezogen werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt jedenfalls immer wieder für Maßnahmen wie etwa eine Flugverbotszone, die im Ernstfall ein Aufeinandertreffen und einen Schlagabtausch von russischen und NATO-Truppen fast schon garantieren. Am Donnerstag wird Selenskyj zudem virtuell am NATO-Gipfel teilnehmen. Der Ukrainekrieg ist so bedeutsam, dass wir ihn in der kommenden Ausgabe Smart Investor 4/2022 intensiver unter die Lupe genommen haben, wobei wir in der Titelgeschichte insbesondere die Thematik „Russland und die Rohstoffe“ beleuchten. Das Heft erscheint zum Wochenende.

Zurück zum DAX: Nach dem erheblichen Kursgewinn hat sich der DAX bis auf wenige Hundert Punkte an den wichtigen Widerstandsbereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten herangetastet (Abb., rotes Band). Ohne zwischenzeitliche Verschnaufpause halten wir einen Durchbruch nach oben für unwahrscheinlich. Sollten zudem weiter schlechte Nachrichten zum Kriegsgeschehen und dessen wirtschaftlichen Auswirkungen eintreffen, wäre ein erneuter Kursrückgang ohnehin die wahrscheinlichere Alternative. Wir bleiben gegenüber dem DAX also auf kurze Sicht skeptisch.







VTAD-Award 2022



In der letzten Ausgabe dieses Newsletters haben wir erstmalig auf den VTAD-Award 2022 hingewiesen und damit den Startschuss für das Einreichen von Arbeiten an unsere Leser gegeben. Eine Teilnahme an dieser Ausschreibung des Berufsverbands der Technischen Analysten ist gleich aus mehreren Gründen attraktiv: Neben dem Preisgeld von insgesamt 3.000 EUR winkt den Siegern auch die Möglichkeit, ihre Arbeit anlässlich der VTAD-Mitgliederversammlung einem fachkundigen Publikum zu präsentieren. Der vielleicht wichtigste Aspekt: Das Anfertigen einer solchen Arbeit zwingt die Autoren sich eingehend und kritisch mit dem gewählten Thema auseinanderzusetzen, was vor allem auch eigenen Erkenntnisgewinn mit sich bringt, der an den Märkten durchaus in klingende Münze umsetzbar sein könnte. Zögern Sie also nicht, und fangen Sie am besten schon heute mit Ihrer Ausarbeitung an. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite des VTAD. Die Frist für die Einreichung der Arbeiten endet am 22. August 2022.



Fazit



Politik und Geldpolitik gleichen aktuell einem Eiertanz. Das spüren sowohl der Fed-Chef Jerome Powell als auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck. Wenn allerdings Vorstände im Schlepptau des Wirtschaftsministers auf Auslandsreise gehen, dann winken für gewöhnlich lukrative Aufträge. Was sonst noch so winkt? Zum Beispiel der neue Smart Investor 4/2022, der zum Wochenende erscheint.



Frank Sauerland, Ralph Malisch