Norsk Hydro: Jetzt wird es richtig spannend

Norsk Hydro (Monatschart): Zurück zur alten Stärke – die 10er-Marke ist jetzt wichtig!

Von Manfred Ries

Montag, 4. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zur neuen Handelswoche! Auch zu Monatsbeginn weiterhin hoch spannend: Der Commodity-Sektor; sprich: die …

…Rohstoffe! Heute möchte ich Ihnen die Norsk Hydro ASA (WKN: 851908) aus Norwegen präsentieren. Die Notierungen zeigen sich zum Wochenstart hin stabil: Kurs der Norsk-Hydro-Aktie am Montag, 4. April 2022 in Oslo/Norwegen: 88,64 NOK (-0,3%). Schlusskurs am 4. April 2022 in Frankfurt: 9,30 EUR (+0,6%).

Die Ausgangslage. Mit aktuellen Kursen ~9,30 EUR kostet eine Norsk-Hydro-Aktie wieder so viel wie letztmalig im Juli 2008! Die Höchstkurse vom März 2022 lagen bei 9,90 EUR – der aktuell nächste Widerstand nach oben. Entscheidend aber ist jetzt der psychologisch bedeutsame Widerstand bei 10 EUR, den Chartisten im Visier haben.

Die Company. Die norwegische Norsk Hydro ASA ist ein international tätiger Aluminium-Produzent mit Firmensitz in Oslo/Norwegen und Indexmitglied im norwegischen Blue-Chip-Aktienindex OBX. Die Marktkapitalisierung liegt bei umgerechnet ~18,2 Mrd. EUR. Seit der Abspaltung der Sparte Erdöl & Energie (2007) konzentriert sich Norsk Hydro auf sein Aluminium-Geschäft. Das Unternehmen gilt als einer der größten Aluminium-Produzenten weltweit!

Zum Hintergrund: Analysten prognostizieren einen nachhaltigen und möglicherweise auch dauerhaften Preisanstieg bei den Rohstoffpreisen (siehe auch Optionsscheine Expert Trader© 13/2022). Norsk Hydro würde davon profitieren. Betrachtet auf EUR-Basis hat der Titel den zusätzlichen Reiz, dass er an seiner Heimatbörse in Oslo in Norwegischen Kronen (NOK) notiert. Ein Investment in Norsk Hydro wäre damit – indirekt – auch ein Long-Investment in NOK/EUR.

Die Prognose. Trotz der jüngsten Kursrallye gelten die Papiere von Norsk Hydro noch nicht wirklich als überverkauft. Auch der prozentuale Abstand zwischen 200-Tagelinie zum Aktienkurs lag, rückblickend betrachtet, schon weit höher (siehe DAX-Indikator). Meine Datenbank weist im Falle von Norsk Hydro ein KGV(2023e) von 10,9 aus bei einer Dividendenrendite von ~6,8 Prozent. Achtung: Die Veröffentlichung der nächsten Geschäftszahlen ist für den kommenden 3. Mai anberaumt. Das Gros der Equity-Analysten bewertet die Norsk-Hydro-Aktie bereits heute schon mit Aufstocken.

Kommen Sie gut durch die Handelswoche und bleiben Sie gesund, umsichtig – und trading-begeistert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

