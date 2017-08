Nordkoreanische Rakete trifft die Börsen

Ausbruch (vorerst?) gescheitert Naturgemäß hat die Verunsicherung gestern auch den deutschen Markt ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Zum einen ist der DAX berüchtigt dafür, in einer Krisenlage heftiger als andere Märkte zu reagieren. Zum anderen gibt es auch hausgemachte Probleme. Neben dem anhaltenden Druck auf die Automobilindustrie und dem neu aufflackernden Monsanto-Problem von Bayer kommt eine weiter negative Chartsituation (vgl. Abb.). Die Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation und den Bruch des Aufwärtskanals hatten wir in früheren Ausgaben bereits thematisiert (zuletzt hier). Jüngst scheiterte der Versuch sich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zu befreien nicht an ein, nicht an zwei, sondern an drei Tagen in Folge (vgl. gelbe Markierung). Innerhalb der Sitzung lugte der Index jeweils über die Trendlinie, um dann letztlich doch darunter zu schließen. Dem Markt fehlte es also an innerer Stärke bzw. Kaufbereitschaft. Wie verletzlich er war zeigte uns freilich erst Kim Jong-un.



Normalerweise führen auch Wahlen zu einer Verunsicherung der Märkte. Schließlich weiß man ja vor der Wahl nicht, wer ans Ruder kommt und wie die nächste Legislaturperiode aussehen wird. Nach der Wahl kehrt dann alleine deshalb relative Ruhe ein, weil man in groben Zügen ermessen kann, was einen in der nächsten Legislaturperiode erwartet. Das ist im postdemokratischen Deutschland anders. Da steht vor der Wahl bereits fest, wer die neue Kanzlerette sein wird. Kleiner Hinweis: Martin Schulz ist es eher nicht. Was man auch weiß: Die unter Merkel verfolgte Politik ist oft 180 Grad gegen ihre eigenen früheren Zusicherungen ausgerichtet. So war es bei Euro-„Rettung“, „Energiewende“ und bei der unkontrollierten Massenmigration. Der Wählerauftrag lautete anders. Wenn „Mutti“ uns also heute ein Land verspricht, in dem wir „gut und gerne“ leben, dann wissen wir aus dieser Erfahrung, was auf uns zukommt: Weder „gut“ noch „gerne“. Wir haben der Bundestagswahl und dem „Leben im Zeichen der Raute“ unsere Titelstory im gerade erschienenen Smart Investor 9/2017 gewidmet. Im Gegensatz zur Mainstreamberichterstattung – so viel sei verraten – fällt das Bild wenig schmeichelhaft aus. Dort fragt man ja ohnehin lieber nach dem Lieblings-Emoji der Kanzlerin als nach den Rechts- und Vertragsbrüchen der Regierung – dies vermutlich nur, um zu testen, wie weit man das eigene Publikum bereits verblödet hat. Die Neuerscheinungen des Buchmarktes zur Person Merkel sind dagegen durchweg kritisch. Aber wer liest in Zeiten „leichter Sprache“ oder „begehbarer Wahlprogramme“ eigentlich noch Bücher? Mission erfüllt. Und ob hinter Merkels Ad-hoc-Großprojekten (s.o.) tatsächlich nur der bereits dezidiert widerlegte Glaube an die „Segnungen“ von Interventionismus und Dirigismus steht oder gar mehr dahinter stecken könnte, lesen Sie ebenfalls in der Titelgeschichte des Smart Investor 9/2017: „Plan oder Panne“. Einen kleinen Vorgeschmack liefert das Editorial von Smart-Investor-Chefredakteur Ralf Flierl oder unser „Loch in der Matrix“ vom vergangenen Freitag. Unter dem Titel „doppelplusgut“ weisen wir dort auf die „merkelwürdige“ Jubelberichterstattung des Mainstreams im Vorfeld der Wahl hin. Auch die Bertelsmann-Stiftung entblödete sich nicht, kurz vor der Wahl eine rosarote Migrationsstudie zu veröffentlichen, die vollkommen an der Lebenswirklichkeit des Jahres 2017 vorbeigeht. Und ja, das deutsche Gold ist wieder da, also Teile davon. Im Westen also nichts Neues.