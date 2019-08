Nordex – der windige Verdreifacher

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex sollte im Zuge der aktuellen Diskussionen um eine Energiewende Teil 2 in Deutschland – nachdem die Wende Teil 1 nach Fukushima absurd überhastet kam – durchaus profitieren können. Gegenwärtig stehen Zahlen an. Wer sehr mutig ist, schaut sich einen möglichen Verdreifacher an – die WKN HZ1DC3 . Die obere Barriere ist nahezu irrelevant erstmal, es gilt nur die 9 Euro auf der Unterseite. Übrigens wurde am Samstag ca. 5 KM von meinem Heimatort entfernt der Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich gesprengt. Angeblich hielte die Anlage ein mögliches Erdbeben im Neuwieder Becken nicht aus merkte man damals NACH Inbetriebnahme. Eine unsagbare Verschwendung von Steuergeld – gepusht vom damaligen Ministerpräsidenten Kohl. Lange her, teuer war es. Sehr teuer. Ebenso wie die überhastete Energiewende. Finde ich. vg Ds