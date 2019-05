Nordex: Ein wichtiger Impuls

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Dabei geht es erneut um den amerikanischen Markt. Wie Nordex mitteilte,wird man ab dem Frühjahr 2020 in den USA einen Windpark mit 63 Turbinenausstatten, die insgesamt eine Nennleistung von 198 MW bringen sollen.Die geplanten Turbinen des Typs AW125/3150 sind für mittlereWind-Standorte ausgelegt und machten unter anderem zum Jahreswechselschon Schlagzeilen, als sich Nordex mit den gleichen Turbinen einenAuftrag über insgesamt 150 MW ebenfalls in den USA sichern konnte.Damit setzt der Windturbinen-Hersteller den bisherigen positivenNewsflow im Bereich Neuaufträge weiter fort, was schon in denvergangenen Monaten dazu führte, dass Analysten ihrerseits die Kurszieleangehoben hatten. Gleiches galt auch für die Erwartungen bezüglichUmsatz und Gewinn je Aktie. Damit wurde eine gute Grundlage geschaffenfür eine Stabilisierung der Aktie nach der jüngsten Korrektur und einenneuen Anlauf auf die Jahreshöchststände.Dass der Markt insgesamt positiv gestimmt bleibt, konnte man auch daranerkennen, dass die Gewinnmitnahmen relativ moderat ausgefallen sind unddie Unterstützungszone im Bereich von 12,50 Euro gehalten werden konnte.Nachdem die Aktie in der zweiten Mai-Hälfte im Bereich von 13 Euro bisrund 13,80 Euro eine leichte Seitwärtsbewegung ausgebildet hatte, könntenun ein baldiger Ausbruch nach oben bevorstehen. Dem sollte zwar nochnicht vorgegriffen werden. Gelingt der Break planmäßig, könnteallerdings wieder über prozyklische Käufe nachgedacht werden.