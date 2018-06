Nordex und Wirecard – wegweisende Entwicklung

Nachdem die Bären dem DAX am Montag einen heftigen Schlag versetzt haben, notiert der Index am Dienstag Nachmittag um die Nulllinie. Deutlich mehr Bewegung findet man bei Nordex und Wirecard. Die Aktien gehören weiterhin zu den beliebtesten Basiswerten und laufen derzeit in unterschiedliche Richtungen. Dafür sorgen auch die Einschätzungen der Analysten. Citi sorgt bei Nordex für fallende Kurse, während die DZ Bank für Wirecard die Ziele anhebt. Auf Wirecard ist der Inlinermit absichernder Komponente weiterhin unser Favorit. Als Handwerkszeug eignet sich der Turbo-Bullund der Bear

Langfristig orientierte Anleger greifen zum Put HX1HT1 oder Call CY4C99. Bei Nordex greifen Bären zum Turbo-Bear HX2RNL. Für Bullen eignet sich die WKN TR28K8.

Zu den aktuellen Einschätzungen:

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Wirecard-Aktien von 124 auf 142 Euro angehoben, die Einstufung aber auf “Halten” belassen. Wegen des anhaltend guten Nachrichtenflusses bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung habe er seine operativen Annahmen für die kommenden Jahre moderat erhöht, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien des Zahlungsabwicklers aber laute sein Anlage-Votum unverändert “Halten”.

Die US-Bank Citigroup hat die Beobachtung von Nordex mit “Sell” mit einem Kursziel von 7,60 Euro aufgenommen. Die Schätzungen für das kommende Jahr des Windkraftkonzerns seien zu hoch, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen der Kostensenkungen dürften sich 2019 abschwächen. Ein weiterer Belastungsfaktor sei der anziehende Stahlpreis.