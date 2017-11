Nordex und Telekom – schöne Rendite in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach dem Rekordhoch und der Korrektur auf unter 13.000 Punkte war für uns ein optimaler Zeitpunkt um uns für ein mögliches Finale der Jahresendrally und den Anfang des Jahr 2018 zu positionieren. Daher sind einige Discounter und Bonus-Papiere ins Depot gewandert. Diese wollen wir hier kurz vorstellen. Im Defensivdepot haben wir Capped-Bonus Zertifikate auf ProSieben (Deutsche Bankund die Telekomaufgenommen.

Die WKN DM62MK im Favoritendepot läuft auf Nordex, unser Renditeziel beträgt hier 15 Prozent. Auf RWE haben wir die DD0CFN herausgesucht, unser Ziel sind hier neun Prozent Rendite. Der Cap beim Nordex-Discounter liegt bei 7,50, also unterhalb des aktuellen Kurs knapp unter 8 Euro. Die Seitwärtsrendite beträgt 18 Prozent p.a, bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Beim RWE-Discounter liegt der Cap mit 20 Euro ebenfalls leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Seitwärtsrendite beträgt hier ebenfalls sehr ordentliche 18 Prozent p.a..

Ergänzend blicken wir auf die Konjunktur in Deutschland:

Exporte legen los – Außenbeitrag wichtiger Wachstumspfeiler

Die Zusammensetzung des deutschen Wachstums überrascht. Der private Konsum weist im 3. Quartal ein negatives Vorzeichen aus. Die Konsumenten legten eine Verschnaufpause ein. Auch die Bauwirtschaft holt Luft und verbucht gegenüber dem Vorquartal einen Rückgang. In Anbetracht der satten Zuwächse im 1. Halbjahr ist dies allerdings kein Beinbruch. Die Auftragsbücher der Bauwirtschaft sind gut gefüllt. Der Bauboom bzw. Renovierungsboom wird sich fortsetzen.

Glanzpunkt ist der Außenbeitrag. Die Exporte legen im 3. Quartal los. Die deutsche Ausfuhrwirtschaft profitiert vor allem von der sich erholenden Wirtschaft in der Eurozone.

Die Investitionen weisen ein Plus von 0.4% aus und bleiben damit aber hinter den Erwartungen zurück. Nichtsdestotrotz gilt: Das Investitionswachstum kommt in Fahrt. Das ist eine gute Nachricht. Nehmen die Investitionen Geschwindigkeit auf, dann wird das Fundament für einen sich selbsttragenden Aufschwung gelegt. Unternehmen fragen Produkte anderer Unternehmen nach. Dadurch füllen sich die Auftragsbücher und die Beschäftigungssituation wird verbessert. Mehr Beschäftigung heißt aber auch, dass der private Konsum zu einem stabilen Wachstumsanker wird. Kurzum: Die Effekte verstärken sich gegenseitig. Dieser positive Prozess scheint in Deutschland in Gang gesetzt worden sein. Der Aufschwung wird sich deshalb im kommenden Jahr robust fortsetzen.

Quelle: VP-Bank