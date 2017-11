Nordex und Evotec – Schnäppchenjäger unterwegs

“Ausgebombt” würde man derzeit wohl zum Kursverlauf der Nordex-Aktie umgangsprachlich sagen. Bei einem Abstand von rund 40 Prozent unterhalb der 200-Tage-Linie trifft dies den Kern wohl gut. In unserer Relative-Stärke Rangliste zeigt sich die Aktie fast ganz am Ende. Evotec schlägt die Nordex kurzfristig durch die sehr deutliche Korrektur. Derzeit notiert die Aktie jedoch nur knapp unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Wer auf ein Comeback bei Evotec spekulieren möchte, greift zum Turbo-Bull TD8427. Risikofreudige Anleger nehmen den Discounter DM4AVP, der auch den Weg in unser Depot gefunden hat. Unser Handwerkszeug auf Nordex lautet TR0K5H (Bull) und CQ1G05 (Bear).

Eine ausführliche Betrachtung zum Markt finden Sie in unseren Webinaren mit Daniel und Franz-Georg ( hier in der Finanzmarktrunde). Franz-Georg erklärt zum Beispiel ab Minute 35 wie das Sentiment beim DAX gedreht hat. Zusammen mit der erhöhten Vola waren wir zuletzt kurzfristig wieder auf der Long-Seite beim DAX.

Dazu verweisen wir auf unseren aktuellen Beitrag für DIE WELT, unseren Bitcoin-Blog und weitere Beiträge der Woche:

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL SILTRONIC AG NA O.N. 133,9 1,09 63,36 1,24 AIXTRON SE NA O.N. 13,975 2,72 100,708 1,229 SLM SOLUTIONS GRP AG 41,85 -1,506 14,403 1,212 LUFTHANSA AG VNA O.N. 28,38 2,584 48,592 1,152 WACKER CHEMIE O.N. 138,4 1,91 30,14 1,14 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 16,175 2,633 4,699 1,136 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 158 1,35 23,86 1,13 INFINEON TECH.AG NA O.N. 24,505 3,462 25,648 1,122 A.SPRINGER SE VNA 62,54 2,56 17,2 1,12 COVESTRO AG O.N. 82,2 2,11 18 1,12

Name Kurs %Änd. DIX RSL EVOTEC AG O.N. 12,815 -1,838 -3,347 0,697 DRAEGERWERK VZO O.N. 70,76 0,03 -23,94 0,77 NORDEX SE O.N. 7,42 3,415 -39,614 0,783 GFT TECHNOLOGIES SE 12,23 10,131 -29,459 0,824 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 3,18 3,651 -27,457 0,84 MEDIGENE AG NA O.N. 10,87 4,019 -6,796 0,864 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 25,075 0,441 -28,227 0,882 KION GROUP AG 66,07 1,63 -2,05 0,89 K+S AG NA O.N. 19,375 -0,59 -12,061 0,917 HUGO BOSS AG NA O.N. 67,83 1,09 -1,18 0,92