Nordex überall abgeschrieben

Nordex will kein Analyst haben. Abgesehen von der vielleicht nicht ganz neutralen NORD LB;-) sieht man überall Daumen runter. Wir empfehlen auf Nordex aber Discounterund für Mutige sogar einen Discount-Call. Machen wir uns nichts vor – 2018 läuft die Aktie zwischen 8 und 12 Euro seitwärts, im Moment eher unten dran. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex jetzt von “Sell” auf “Neutral” hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,00 Euro angehoben. Der starke Auftragseingang des Windkraftanlagen-Herstellers werde die Gewinne im Jahr 2020 antreiben, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie.

Das dritte Quartal dürfte positiv verlaufen, und ein starker Auftragseingang zu einer Anhebung des Unternehmensausblicks für 2019 führen.

