Nordex – tolle Aussichten

Manchmal muss man auch etwas Glück haben. Unserer jüngsten Empfehlung auf Nordex – Turbo-Bull GA2QU6 von Goldman Sachs – folgten gute Ertragsaussichten und eine kräftige Rally der Aktie. Wir haben uns für Sie weiter umgesehen. Im Bonus-Bereich können Sie mit reichlich Puffer 12 Prozent p.a. eintüten – WKN CP6BQX der Citi. 18 Prozent liefert die WKN CP65XS mit 25 Prozent Puffer. Beide Produkte ohne Aufgeld. Wer es spekulativ mag: Discount-Call MC1DT8 mit Cap bei 14 liefert über 60 Prozent bis Dezember.

Der Windturbinenbauer Nordex hat im zweiten Quartal seinen Auftragseingang fast verdoppelt. Dabei beschleunigte sich die Auftragsentwicklung im Vergleich zum Jahresauftakt. Wachstumstreiber war das Geschäft in den USA.

Der Auftragseingang sei mit gut zwei Gigawatt in den Monaten April bis Juni nahezu doppelt so hoch ausgefallen wie ein Jahr zuvor, teilte Nordex am Mittwoch mit. Zu verdanken hat der Windturbinenbauer dies vor allem der Nachfrage aus den USA. Die Vereinigten Staaten brachten mit gut 1,1 Gigawatt mehr als die Hälfte der Bestellungen und standen damit an der Spitze der Einzelmärkte. Die vor Kurzem auf den Markt gebrachte neue Turbinengeneration Delta4000 konnte im Berichtszeitraum einen Anteil von rund 34 Prozent aller Bestellungen auf sich vereinen.

Die Auftragsentwicklung hat sich damit beschleunigt. Im ersten Halbjahr erreichte das Unternehmen, das wie viele Konkurrenten mit starkem Wettbewerb und anhaltendem Preisdruck kämpft, ein Neugeschäft von gut drei Gigawatt, verglichen mit knapp 2,1 Gigawatt im Vorjahr. Nordamerika und Europa hatten daran einen Anteil von jeweils 37 Prozent, gefolgt von Lateinamerika mit 21 Prozent. Seinen kompletten Halbjahresbericht will Nordex am 14. August veröffentlichen.

Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank nahm die vollen Auftragsbücher zum Anlass, die Aktie wieder zum Kauf zu empfehlen. Zuvor hatte Growe mit “Halten” votiert. Sein von 14 auf 16 Euro erhöhtes Kursziel räumt den Papieren weitere fast 18 Prozent Aufwärtspotenzial ein.

Die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung habe sich angesichts des Auftragseingangs verbessert, argumentierte der Experte. Grundsätzlich seien die Aussichten für die Nachfrage nach Windkraftanlagen günstig. Auf dem US-Markt schienen sowohl die Preise als auch die Zahlungskonditionen gut zu sein. Die Aktien seien zudem deutlich niedriger bewertet als die der Konkurrenten Siemens Gamesa und Vestas.

Die Papiere von Nordex lagen am Mittwoch mit großem Abstand an der Spitze des SDAX. Zudem stieg der Kurs erstmals seit Mitte Mai wieder über die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Vom Jahresbeginn bis zum Hoch Anfang April hatte sich der Kurs mehr als verdoppelt. Anschließend war er wieder um fast ein Viertel zurückgefallen.

Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs verwies auf einen besonders starken Auftragseingang auf dem Wachstumsmarkt USA sowie auf eine hohe Nachfrage nach der neuen Turbinenbaureihe namens Delta4000. Ein Händler merkte zudem an, dass nach einem eher schwachen ersten Quartal am Markt nun “Erleichterung” herrsche hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele.

Quelle: dpa-afx, eigene