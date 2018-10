Nordex stemmt sich gegen Abwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

So etwas nennt man wohl unverhofft glückliches Timing. Während derdeutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte deutlich in die Knie geht, konntesich der Windturbinenhersteller Nordex endlich einmal behaupten. DieZahlen sorgte für Unterstützung. Wir hatten schon in unseren vorherigenBesprechungen darauf hingewiesen: Die weiteren Aussichten für dieNordex-Aktie hängen zu einem Großteil auch daran, wie es mit denAuftragseingängen weitergeht.Und hierbei hatte das Unternehmen am Mittwoch Interessantes anzubieten.Denn die Hamburger meldeten für das dritte Quartal einen Auftragseingangfür Turbinen mit einer Nennleistung von 974 MW. Damit konnte man dasVorjahresergebnis fast verfünffachten. Allerdings sollte aus diesenZahlen nicht zu viel Euphorie abgeleitet werden. Denn dasVorjahresquartal hatte sich auch durch eine extreme Auftragsschwächehervorgetan.Insgesamt erweisen sich derzeit vor allem Nordamerika und Südafrika alsWachstumsgaranten. Während man im amerikanischen Markt rund 405 MWAuftragsvolumen verbuchen konnte, ergab sich durch die bereits vorherbekannten Großaufträge am Kap der guten Hoffnung ein Auftragsvolumen von252 MW. Europa blieb mit 218 MW weiter unterdurchschnittlich. Und nochnachgereicht: In den ersten neun Monaten summierten sich damit diefesten Aufträge auf über 3.070 MW. Dennoch: Die guten Zahlen reichtenleider nur aus, um die Aktie halbwegs stabil zu halten.Was allerdings in dem extrem negativen Marktumfeld auch schon einegewisse Leistung war. Zum Handelsbeginn hatte es Nordex noch geschafft,bis zeitweise über 8,60 Euro zu klettern. Die negative Stimmung am Marktsorgte allerdings dafür, dass schnell Gewinnmitnahmen einsetzten und soging die Aktie nur auf Vortagesniveau wieder aus dem Handel. Heute musssich zeigen, ob der Wert insgesamt an Widerstandsfähigkeit gewonnen hat.Es gibt nach den Zahlen zumindest eine kleine Chance, dass im Bereichvon 7,70 Euro bis 8,00 Euro eine Stabilisierung des Wertes nach denbisherigen hohen Kursverlusten gelingt. Die Ausgangslage bleibt aberkritisch, nachdem die Unterstützungszone im Bereich von 8,30 Euro nachunten durchschlagen worden war und eine Rückeroberung gestern im erstenAnlauf gescheitert ist.