Nordex spürt Gegenwind

Egal wie schlecht die Spielzeit bisher gelaufen ist, auf das letzte Spiel vor der Jahreshauptversammlung legt der Vorstand eines kriselnden Fußballvereins in der Regel besonderen Wert. Als Anhänger des 1.FC Kaiserslautern können wir davon ein Lied singen. Läuft die Mannschaft mit einem Sieg auf der JHV ein, kann der Vorstand auf das positive Momentum verweisen und die Stimmung nutzen. Um im Bild zu bleiben: Bei Nordex konnte man im letzten Spiel keinen Erfolg erringen, denn die Aktie notiert vor der JHV am Jahrestief. Wir raten bei Nordex nicht zwingend zum Einstieg, jedoch lassen sich aufgrund der Vola spannende Renditechance über Bonus und Co. verwirklichen. Zum Beispiel bietet der Capped-Bonuseine Seitwärtsrendite von 15 Prozent p.a. Prozent bei 23 Prozent Puffer. Aber da geht auch noch mehr, beispielweise beim Discount-Call.Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat für diesen Dienstag zur Hauptversammlung nach Rostock geladen.

Es ist die erste Hauptversammlung unter Führung des neuenVorstandschefs José Luis Blanco, der Mitte März zum Nachfolger von Lars Bondo Krogsgaard bestimmt wurde. Blanco war zuvor im Vorstand für das operative Tagesgeschäft zuständig. Krogsgaard hatte laut einer früheren Mitteilung selbst vorgeschlagen, nach den Enttäuschungen über den Ausblick für die Geschäftsjahre 2017/2018 vorzeitig aus dem Vorstand auszuscheiden. Die Umsatzprognosen für 2017 und 2018 waren deutlich schwächer als erwartet ausgefallen. In den Augen der Analysten habe der Vorstand seine Glaubwürdigkeit verloren, hieß es damals.

Im vergangenen Jahr hatte Nordex in einem immer schwerer werdenden Marktumfeld noch die prognostizierten Ziele erreicht. Der Umsatz wurde dank der Übernahme des spanischen Unternehmens Acciona Windpower (AWP) um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Marge verbesserte sich auf 8,4 Prozent (2015: 7,5 Prozent). Unter dem Strich verdiente Nordex 95,4 Millionen Euro, ein Zuwachs von 82,4 Prozent.

Am Dienstag sorgen die Analysten von HSBC für Gegenwind. Man stuft die Aktie von “hold” auf “reduce” und senkt das Kursziel von 12,80 auf 14 Euro.

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche

Unsere Chartanalyse:

Die Aufwärtsdynamik der vergangenen Monate scheint abgeflaut zu sein, was nicht unerwartet kommt. Geht der Deutsche Aktienindex in eine Seitwärtsbewegung über, sind die Grenzen auf beiden Seiten vorerst relativ klar definiert. Mit Überraschungen ist – zumindest in den kommenden Tagen – eher nicht zu rechnen.

Der Markt verliert sichtbar an Schwung: Der Rückfall unter den Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) ist der jüngste Beweis dafür. Nun steht erneut das Areal um 12.375/12.480 im Fokus, in dem sich bereits mehrere Wendepunkte im Chart ausmachen lassen. Hält die Nachfrageflaute an, ist sogar die Untergrenze des Aufwärtstrends (orange) um 12.200 das nächste Kursziel. Hier verläuft auch der Prognose-Kanal, der das maximale kurzfristige Kurspotenzial aus historischen Schwankungen ableitet (grau). Auf der Oberseite lässt dieser Vorhersage-Korridor dem Index derzeit Luft bis knapp unter die 12.900er-Marke. Darüber hinaus gehende Gewinne sind vorerst eher unwahrscheinlich.

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich weitere wichtige Kursmarken – zumindest aus einer kurzfristigen Perspektive. Für die kommenden Tage dürfte der im 5-Minuten-Chart erkennbare Bereich um 12.660/12.710 eine Rolle spielen, er war zuletzt nicht mehr zu überwinden. Erst eine Erholung darüber hinaus steigert die Chancen auf eine Rückkehr an das jüngste Hoch um 12.840.