Nordex: Ein schwaches zweites Quartal?

Die Entwicklung der Aktie von Nordex hängt am Auftragseingang und derHoffnung, dass es 2019 endlich wieder deutlich aufwärts geht. Dahergenießen Meldungen zu neuen Bestellungen derzeit eine hoheAufmerksamkeit. Das Jahr 2018 von Nordex wird schwach, aber das ist mitdem Kursabsturz der letzten zwei Jahre hinlänglich eingepreist. Vielwichtiger ist, wie stark es danach wieder aufwärts geht.Der entscheidende Indikator dafür ist der Auftragseingang. DasSchlussquartal 2017 war mit einem Plus von 13 Prozent auf 1,6 GW bereitssehr stark, und auch die ersten drei Monate dieses Jahres wussten miteinem Zuwachs von 174 Prozent auf 1 GW zu überzeugen. Kann Nordex darauseinen Trend machen, hätte die Aktie noch erhebliches Erholungspotenzial.Doch im zweiten Quartal stottert der Motor etwas. Am 24. April konnteein 147 MW-Auftrag aus Südafrika vermeldet werden, gestern wurde danneine Bestellung aus Spanien über 95 MW bekannt gegeben. Das ist mager.Noch hat Nordex knapp zwei Wochen. Kann das Unternehmen in dieser Zeitnicht nachlegen, droht aber ein im Verhältnis zu den jüngsten Resultatendeutlich schwächeres zweites Quartal beim Auftragseingang. Wir würdendaher bei der Aktie weiter abwarten, die erwartungsgemäß an demWiderstand oberhalb der 11-Euro-Marke nach unten abgeprallt ist undzunächst weiter im Konsolidierungsmodus verharrt.