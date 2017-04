Nordex schüttelt den letzten Platz ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Wer am Mittwoch in der Finanzmarktrunde zugehört hat, konnte mit dem Namen Steven Mnuchin etwas anfangen. Wir hatten seine Rolle in der Regierung Trump thematisiert. Insgesamt geht von Mnuchin wohl eher positives Überraschungspotential aus. Der US-Handelsminister hatte die Märkte am Donnerstag mit seinen Aussagen etwas angeschoben. Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, wonach die Regierung schon bald die Steuern senken könnte, drängten negative Faktoren wie die insgesamt enttäuschenden Geschäftsberichte der Unternehmen, mäßige amerikanische Konjunkturdaten und die anhaltenden politischen Unsicherheiten in den Hintergrund. Am Freitag notiert der DAX weiter auf der Stelle. Der Blick geht gen Frankreich. Mit Blick auf die Frankreich-Wahl haben wir einen Bull auf Euro/Yen vorgestellt – DX1P8S.

VOLKSWAGEN AG VZ. Aktienanleihe PR5QWQ UNITED INTERNET AG Aktienanleihe PR5PZ4 TUI AG Aktienanleihe PR5P2M TALANX AG Aktienanleihe PR5P21 SCHAEFFLER AG Aktienanleihe PR5QGR RWE Aktienanleihe PR5PWK QIAGEN N.V. Aktienanleihe PR5QGT INFINEON TECHNOLOGIES AG Aktienanleihe PR5Q6C DEUTSCHE BANK AG Aktienanleihe PR5QMF COMMERZBANK AG Aktienanleihe PR5QZC Bonus Cap-Zertifikat auf DAX VN6AQR Bonus Cap-Zertifikat auf EURO STOXX 50 Index VN6ZWH

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL EVOTEC AG O.N. 10,46 0,577 1,272 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 12,445 1,015 1,232 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 70,97 -0,18 1,14 LEONI AG NA O.N. 47,565 1,809 1,14 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 64,45 0,12 1,14 LUFTHANSA AG VNA O.N. 15,9 0,697 1,12 DRAEGERWERK VZO O.N. 97,99 0,31 1,11 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,85 -1,085 1,109 JENOPTIK AG O.N. 23,755 1,301 1,107 RHEINMETALL AG 82,1 0,97 1,1

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SALZGITTER AG O.N. 30,305 -0,867 0,868 NORDEX SE O.N. 13,29 0,682 0,871 DIALOG SEMICOND. LS-,10 41,395 0,963 0,881 SUEDZUCKER AG O.N. 20,83 -0,168 0,887 MEDIGENE AG NA O.N. 11,35 -3,157 0,917 WACKER CHEMIE O.N. 94,82 -2,26 0,92 SLM SOLUTIONS GRP AG 34,975 -0,356 0,922 THYSSENKRUPP AG O.N. 21,47 -1,717 0,933 K+S AG NA O.N. 21,185 0,165 0,951 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 15,335 0,888 0,954

