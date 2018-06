Nordex: Die nächste Flaute?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Zum Quartalsende hat Nordex noch einmal einen Großauftrag vermeldet,dieser dürfte die Bilanz im Dreimonatszeitraum aber nicht mehr retten.Die Aktie steht auch deswegen wieder stark unter Druck. Die Hoffnung aufeine sehr dynamische Trendwende von Nordex hat in den letzten Wocheneinen Dämpfer erhalten. Von den gemeldeten Großaufträgen, inklusive derjüngsten Order aus Brasilien über 123 MW, lassen sich dem zweitenQuartal nur etwa 365 MW zuordnen.Selbst, wenn noch kleine Projekte hinzukommen, die nicht separat bekanntgegeben wurden, dürfte der Auftragseingang zwischen April und Junideutlich unter dem Vorjahreswert von 760 MW liegen. Und auch seit demstarken Schlussquartal 2017 mit rund 1.600 MW ist das Bestellvolumenschon wieder sehr deutlich zurückgegangen. Damit kann das Unternehmenbislang nicht weiter untermauern, dass die Dynamik ab 2019 deutlichanzieht und somit auch die Rückkehr zu einem höheren Margenniveauermöglicht. Die Citigroup hat auf diese Gemengenlage kürzlich mit einerskeptischen Einschätzung reagiert.Die Analysten halten die Konsensschätzungen für 2019 für zu hoch undstufen die Aktie als Verkauf mit einem Kursziel von lediglich 7,60 Euroein. Im Moment nähert sich die Aktie von Nordex diesem Ziel wieder mitgroßen Schritten. Wir hatten bereits am 19. Juni auf die möglichennegativen Folgen der zuletzt zu geringeren Auftragsakquise hingewiesen.Aktuell gleicht eine Investition in den Titel dem sprichwörtlichen Griffin das fallende Messer. Wir würden trotz des optisch wiederattraktiveren Kursniveaus eine Bodenbildung von Nordex abwarten.