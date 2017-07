Nordex – kein Wunder…!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat in den vergangenen Wochen gegen einen fallenden DAX ein Plus von rund 20 Prozent erreicht. Unsere Empfehlung sind in den ersten beiden Ausgaben des onemarkets-Webinars nachzuhören, wir hatten passende Inliner und Knock-Outs vorgestellt.

Die Erholungsrally verwundert nicht, denn der Ölpreis hat sich stabilisiert. Zudem war die Aktie überverkauft. Daher präsentieren wir an dieser Stelle regelmäßig die Relative-Stärke-Liste. Dieses Tool ist ebenso wie der Abstand zur 200-Tage-Linie bei Gereon Kruse ein prima Handwerkszeug und wird von uns regelmäßig in die Produktauswahl einbezogen. Diese Daten sind für uns wichtiger als reine Charttechnik, wobei Franz-Georg in seinem Webinar auf die massive Unterstützung bei Nordex hingewiesen hat.

Beachten Sie auch unsere Strategie beim DAX ( Erholungsziele beachten ) und die Aufzeichnung unseres aktuellen Webinars…

Wer eingestiegen ist, sollte nun 50 Prozent der Gewinne bei Inlinern und Knock-Outs einstreichen. Wer mit Anlageprodukten eingestiegen ist sollte dabei bleiben und die Zeit für sich laufen lassen. Wer derzeit einsteigen möchte, dem empfehlen wir den Discount-Call PR7UEP mit Cap bei 12 und einer Laufzeit bis November.

Die aktuelle Liste:

SMA Solar bleibt der engste Verfolger von Aixtron

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 7,35 -1,342 1,199 SMA SOLAR TECHNOL.AG 30,715 -1,853 1,158 SILTRONIC AG NA O.N. 87,4 0,66 1,1 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 14,595 5 1,099 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 83,05 -1,04 1,09 NORMA GROUP SE NA O.N. 52,43 -0,55 1,08 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 139,05 1,27 1,07 SALZGITTER AG O.N. 37,23 -0,388 1,065 COMMERZBANK AG 10,555 2,178 1,063 RATIONAL AG 513,3 -1,17 1,06

Suchen:ZurückWeiter

Tradesignal Online . Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL BECHTLE AG O.N. 57,85 -49,25 0,52 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 6,376 -2,478 0,677 GFT TECHNOLOGIES SE 15,725 2,879 0,833 SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,15 0,33 0,862 EVOTEC AG O.N. 11,85 -2,066 0,898 ZALANDO SE 36,99 -1,622 0,898 SOFTWARE AG O.N. 36,86 -1,994 0,906 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 33,395 0,633 0,908 HOCHTIEF AG 149,7 -0,17 0,92 MERCK KGAA O.N. 98,49 -0,66 0,92

Suchen: