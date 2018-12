Nordex – frischer Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das Auf-und-Ab bei Nordex geht weiter. Nach einer positiven Einschätzung von Goldman Sachs übernehmen am Dienstag die Bullen das Ruder. Wir empfehlen ihnen den Discountermit 15 Prozent Discount und 13 Prozent p.a. Rendite. Unsere ausführliche Einschätzung gibt’s am Donnerstag – hier – im Webinar. Offensiver geht’s mit dem Turbo-Bull. Was sagt Goldman:

“Die US-Investmentbank hat Nordex von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben. Nach dem Hoch im Dezember 2015 und den darauf folgenden Kurseinbußen biete sich nun eine attraktive Einstiegschance, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn bei den Aufträgen zeichne sich eine Verbesserung ab. Auch dürfte die Markteinführung neuer Windkraftanlagen ab 2020 höhere Konsensschätzungen zur Folge haben. Ab diesem Jahr dürfte auch der freie Barmittelfluss wieder positiv werden.”