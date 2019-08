Nordex – acht Prozent bis Jahresende

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie nähert sich mit 10 Euro dem Kursniveau aus dem Februar. Die schönen Gewinne über den Frühling sind damit passé. Uns gefällt die Aktie auf diesem Niveau sehr gut über Seitwärtsprodukte. Unter 10 Euro sollte es mittelfristig nicht gehen. Bei der HSBC sieht man das ähnlich. Wir empfehlen den Discounter MC0AZH von Morgan Stanley.

Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex aus Bewertungsgründen von “Reduce” auf “Hold” hochgestuft und das Kursziel auf 10,20 Euro belassen. Seit einer Branchenveranstaltung Anfang April sei die Aktie des Windturbinenherstellers um 35 Prozent gefallen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung des Turbinengeschäfts erscheine nun eher im Rahmen der Branche, was die Aktie stütze. Ungeachtet des wohl schwachen zweiten Quartals und der Risiken für das zweite Halbjahr verringere die Auftragspipeline die Risiken für eine positive operative Marge (Ebit) im kommenden Jahr.